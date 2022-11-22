Кировский филиал «Т Плюс» увеличит инвестиции в теплосети и оборудование ТЭЦ в 2023 году почти на миллиард рублей. Таким образом общий объем вложений в теплосетевую инфраструктуру Кирова и Кирово-Чепецка составит более трех миллиардов. Об этом сообщил директор Кировского филиала Сергей Береснев участникам региональной конференции по импортозамещению, организованной Вятской торгово-промышленной палатой.

«Когда-то наши деды строили энергетические объекты в регионе, а нашему поколению выпала серьезная миссия по их реконструкции, - обратился к присутствующим Сергей Береснев. - С 2019 года мы по концессионному соглашению увеличили темпы модернизации тепловых сетей. И на следующий год дополнительно привлекли на эти цели средства Фонда реформирования ЖКХ РФ. Таким образом, годовой объем вложений в реконструкции тепловых сетей Кирова и Кирово-Чепецка превышает 2 млрд рублей, и еще порядка 1,2 млрд рублей мы планируем вложить в ремонты теплосетей и оборудования станций.»

Руководитель филиала энергокомпании обратил внимание присутствующих, что все закупочные процедуры проводятся через открытие торги и призвал участвовать в них. Особенно энергокомпания заинтересована в новых подрядчиках по поставке материалов – трубной продукции, насосов, задвижек, теплоавтоматики, а также в квалифицированных компаниях, способных выполнить контракты по реконструкции и строительству тепловых сетей в Кирове и Кирово-Чепецке.

Наиболее востребовано сейчас насосное оборудование. Компания предлагает представителям заводов-изготовителей прибыть на объект, выполнить натурный замер необходимых запчастей с тем, чтобы изготовить их уже непосредственно на своих производственных мощностях.

«Т Плюс»

Группа «Т Плюс» (до июня 2015 года — «КЭС Холдинг») — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Клиентами компании являются более 14 млн физических лиц и более 294 тысяч юридических лиц. Под управлением Группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, более 400 котельных и свыше 20 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов Группы составляет 14,6 ГВт, тепловая мощность – 51,8 тыс. Гкал/ч.

Кировский филиал «Т Плюс»

В состав филиала входят 4 теплоэлектроцентрали, осуществляющие выработку электроэнергии и обеспечивающие теплоснабжение городов Киров и Кирово-Чепецк - Кировские ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. Установленная мощность электростанций: по электрической энергии - 1071,3 МВт, по тепловой энергии – 3160 Гкал/ч. Используемые виды топлива: газ, уголь, торф, мазут. Директор филиала – Береснев Сергей Александрович