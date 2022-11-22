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Комплексные экструзионные системы для кабельной промышленности

Комплексные экструзионные системы для кабельной промышленности

22 ноября 2022, 09:00
Рубрика: Плюс
Метки: Troester
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: RusCable.Ru

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Компания Troester GmbH+Co. KG (Германия) ведущий мировой производитель комплексных экструзионных систем для кабельной промышленности, состоящих из линий непрерывной вулканизации для производства кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и резины, линий наложения силиконовой изоляции, линий наложения изоляции и оболочек, а также полного ассортимента сопутствующего оборудования, включая намоточные станки, тяговые устройства, компенсаторы.

На выставке wire India 2022 (23 - 25.11.2022, Мумбаи/Индия) компания Troester представит информацию и новые разработки в области:

  • наклонных и вертикальных линиях непрерывной вулканизации для производства кабелей среднего, высокого и сверхвысокого напряжения до 1000 кВ
  • линий непрерывной вулканизации для производства кабелей с резиновой изоляцией и/или оболочкой на напряжение до 35 кВ
  • систем наложения изоляции и оболочки
  • вулканизационных труб (камер) и компонентов линий непрерывной вулканизации (например, устройство для концевой заделки кабелей Endseal Treandseal)
  • линий наложения резиновой изоляции с печами типа TRIOX
  • технологического оборудования для производства подводных кабелей

Компания X-Compound, входящая в Troester Group, специализируется в области разработки и производства комплексных систем для компаундирования пластмасс с технологическими этапами транспортировки, плавления, диспергирования, смешивания и дегазации. Компания представит технологию для непрерывного смешивания не содержащих галогенов, не распространяющих горение компаундов с низким дымовыделением, поливинилхлоридных компаундов, сшитого полиэтилена, электропроводящих материалов и этиленпропиленовых каучуков/каучуков на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера.

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