Комплексные экструзионные системы для кабельной промышленности

Компания Troester GmbH+Co. KG (Германия) – ведущий мировой производитель комплексных экструзионных систем для кабельной промышленности, состоящих из линий непрерывной вулканизации для производства кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и резины, линий наложения силиконовой изоляции, линий наложения изоляции и оболочек, а также полного ассортимента сопутствующего оборудования, включая намоточные станки, тяговые устройства, компенсаторы.

На выставке wire India 2022 (23 - 25.11.2022, Мумбаи/Индия) компания Troester представит информацию и новые разработки в области:

наклонных и вертикальных линиях непрерывной вулканизации для производства кабелей среднего, высокого и сверхвысокого напряжения до 1000 кВ

линий непрерывной вулканизации для производства кабелей с резиновой изоляцией и/или оболочкой на напряжение до 35 кВ

систем наложения изоляции и оболочки

вулканизационных труб (камер) и компонентов линий непрерывной вулканизации (например, устройство для концевой заделки кабелей Endseal Treandseal)

линий наложения резиновой изоляции с печами типа TRIOX

технологического оборудования для производства подводных кабелей

Компания X-Compound, входящая в Troester Group, специализируется в области разработки и производства комплексных систем для компаундирования пластмасс с технологическими этапами транспортировки, плавления, диспергирования, смешивания и дегазации. Компания представит технологию для непрерывного смешивания не содержащих галогенов, не распространяющих горение компаундов с низким дымовыделением, поливинилхлоридных компаундов, сшитого полиэтилена, электропроводящих материалов и этиленпропиленовых каучуков/каучуков на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера.