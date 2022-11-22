22 ноября в рамках XII Международного форума «АТОМЭКСПО-2022» в Сочи состоялся круглый стол на тему: «МБИР – уникальная площадка для международного партнерства».

В мероприятии приняли участие представители ведущих российских и зарубежных предприятий атомной отрасли и научных организаций. Модератором выступил вице-президент Российской академии наук (РАН), академик, декан химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, председатель Консультативного Совета «МЦИ МБИР» Степан Калмыков.

Участники обсудили текущий уровень развития ядерной исследовательской инфраструктуры в мире, статус сооружения проекта МБИР и создания на его базе международного центра исследований.

В своем вступительном слове Степан Калмыков подчеркнул высокую значимость строящегося в Димитровграде (Ульяновская область) многоцелевого научно-исследовательского реактора на быстрых нейтронах – МБИР. По его мнению, международное сотрудничество и коллаборация с другими проектами класса «мегасайенс» позволят во много раз ускорить и существенно расширить направления исследований по обоснованию решений двухкомпонентной ядерной энергетики, промышленных ядерных технологий IV поколения и замыкания ядерного топливного цикла.

Заместитель генерального директора Ассоциации организаций строительного комплекса атомной отрасли (АСКАО) Артем Элиович рассказал о современных технологиях, используемых при сооружении МБИР, в частности о цифровом моделировании сооружаемых объектов реакторного комплекса (применении BIM-модели). Благодаря этой модели, системе дистанционного мониторинга строительной площадки и тесному взаимодействию ученых и строителей, сооружение МБИР идет с опережением графика.

Генеральный секретарь Комиссии по атомной энергии Алжира Тахар Зиди выразил заинтересованность в совместных образовательных программах, в том числе на базе реактора МБИР. Дун Чао-Цунь, директор Департамента по управлению НИОКР Китайского научно-исследовательского института ядерной энергетики (CNPRI) сообщил о высокой оценке проекта во время визита китайской делегации в сентябре 2022 года на строительную площадку в Димитровграде. Он подчеркнул, что на сегодняшний день достигнут высокий уровень взаимодействия в рамках проекта МБИР, отметил, что в будущем это сотрудничество станет образцовым примером совместной работы между странами на благо развития мирного атома.

Директор Института ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан Илхам Садиков акцентировал внимание присутствующих на подписанном в первый день работы форума соглашении с ООО «Лидер Консорциума «МЦИ МБИР». Согласно документу с момента пуска в эксплуатацию МБИР узбекской стороне будет принадлежать часть реакторного ресурса, на нем ученые смогут проводить исследования в области ядерной физики, радиоизотопной продукции и материаловедения. Также, с помощью МБИР планируют исследовать течения ядерных реакций, происходящих на звездах, чтобы проверить расчеты физиков-теоретиков.

Генеральный директор Армянского научно-исследовательского института по эксплуатации атомных электростанций Ваграм Петросян, заместитель директора по научной работе в лаборатории нейтронной физики имени И.М. Франка ОИЯИ Егор Лычагин и заместитель директора филиала «Институт атомной энергетики» по материаловедческим исследованиям Национального ядерного центра Республики Казахстан Ерболат Коянбаев рассказали о растущем интересе к нейтронным исследованиям во всем мире и поделились своим опытом участия в крупных международных исследовательских проектах. Рассуждая о научной программе МБИР, Егор Лычагин отметил, какими особенностями должна обладать реакторная установка для привлечения мировых ученых. Среди названных им критериев – большая мощность и большой нейтронный поток для проведения в одном месте комплексных исследований, а также развитая социальная инфраструктура. Всем этим критериям будет соответствовать МБИР.

Руководитель секции исследовательских реакторов МАГАТЭ Петр Чакров рассказал о предпринимаемых международным агентством мерах для повышения доступности исследовательских реакторов с «хорошо развитой инфраструктурой» и выделил три ключевые области деятельности в рамках программ технической кооперации: образование и подготовка кадров, профессиональная переподготовка, совместные исследовательские проекты.

«Круглый стол привлек большое внимание иностранных ученых, руководителей и экспертов – участников форума «АТОМЭКСПО-2022» и подтвердил высокий международный научный статус проекта МБИР», - подчеркнул Василий Константинов, генеральный директор ООО «Лидер Консорциума «МЦИ МБИР».

Многоцелевой исследовательский реактор на быстрых нейтронах (МБИР) сооружается в рамках комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации». Стройплощадка расположена в г. Димитровграде (Ульяновская область) на базе АО «ГНЦ НИИАР» (предприятие Росатома). На базе ректора МБИР формируется Международный центр исследований (МЦИ) МБИР. В состав научной группы войдут российские и иностранные ученые и исследователи. Деятельность центра будет осуществлять консорциум «Международный центр исследований на базе реактора МБИР».

Присоединение новых участников к проекту МБИР происходит путем подписания Соглашения о Консорциуме. Оно является юридическим оформлением отношений сторон и фиксирует права и обязанности участников на пользование реакторным ресурсом МБИР после ввода его в эксплуатацию. Российские и зарубежные партнеры – получают возможность проводить эксперименты, необходимые для национальных программ развития атомной энергии в мирных целях, без необходимости непосредственного владения реакторной установкой (и связанных с этим обязательств по обеспечению безопасной работы установки, контролю и учёту ядерных материалов, финансовых и правовых обязательств). Такой подход дает возможность гибкого использования реакторного ресурса, отвечающего потребностям участников научного сообщества.

Источник: Пресс-служба ООО «Лидер Консорциума «МЦИ МБИР»