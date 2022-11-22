«РТ-Проектные технологии» Госкорпорации Ростех совместно с компанией «Диасофт» разработали программную платформу RT ERP по управлению ресурсами для предприятий из различных отраслей экономики, в том числе в атомной промышленности. Продукт, позволяющий заместить аналогичные решения западных вендоров, был представлен на Международном форуме «Атомэкспо – 2022» в Сочи.

Платформа RT ERP предназначена для планирования и управления финансами, логистикой, материальными ресурсами и персоналом предприятий. Совместная разработка Ростеха и «Диасофта» представляет собой аналог зарубежной SAP ERP – она имеет идентичные SAP экранные формы, алгоритмы расчета, структуры хранения данных, понятные интерфейсы. При этом отечественный продукт отличается высокой производительностью и надежностью.

«Мы уделяем большое внимание развитию российских импортонезависимых IT-решений. Программная платформа RT ERP способна одновременно обслуживать более 50 тыс. пользователей, при этом на предприятии ее можно развернуть всего за 12–18 месяцев, весь процесс автоматизирован. Преимущество нашего продукта – в инновационной технологии, которая позволяет при переходе с SAP ERP сохранить функциональность исходной системы и привычные для пользователей интерфейсы. Благодаря этому предприятие может сразу же приступить к работе на новой платформе, не тратя ресурсы на дополнительное обучение пользователей и не меняя организационные процессы. Переход на платформу Ростеха уже идет в одном из государственных ведомств. Также достигнута договоренность с РЖД об обследовании процессов и текущей SAP РЖД с возможностью дальнейшего использования IT-решения Госкорпорации», – сказал заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров.

Промышленная платформа RT ERP для управления ресурсами была представлена Ростехом на Международном форуме «Атомэкспо – 2022», который ежегодно организует Госкорпорация Росатом. Ростех с Росатомом связывает многолетнее плодотворное сотрудничество, направленное на обеспечение национального технологического суверенитета. В настоящее время корпорации совместно работают над рядом проектов по композитным материалам, квантовым технологиям, цифровым продуктам и ИТ-технологиям, электронно-компонентным базам и медицине. Реализация новых производственных технологий в рамках этого сотрудничества позволит поднять уровень технологической независимости России в области промышленного программного обеспечения с 15% в 2021 году до 60% в 2024 году.

АО «РТ-Проектные технологии» – дочерняя организация Госкорпорации Ростех, которая специализируется на реализации перспективных проектов в области информационных технологий. Является центром компетенций по развитию и внедрению информационных технологий в области государственных закупок, в том числе систем контроля за ценообразованием при осуществлении государственных закупок как в гражданской, так и в военной сфере.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.