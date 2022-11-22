Росатом может делать 60% деталей электромобилей

Росатом имеет возможность изготавливать 60% деталей электромобилей, локализация производства которых легче, чем локализация классических машин с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Об этом сказала во вторник президент АО "ТВЭЛ" (Госкорпорация "Росатом") Наталья Никипелова на сессии XII Международного форума "Атомэкспо" "Электродвижение как новая парадигма развития отрасли ", модератором которой выступила Ирина Сокол из информационного агентства ТАСС.

Никипелова отметила, что в электромобилях существенно меньше деталей, чем в автомобилях с ДВС. "Если в электромобиле 3 тысячи деталей, то в ДВС-нике в полтора раза больше. Локализовывать все это внутри России - так себе история. <...> Зачем нам локализовывать вчерашний день, если мы можем сразу прыгнуть в завтра", - сказала она о преимуществах локазизации в России именно производства электромобилей.

В Росатоме проанализировали конструкцию электромобиля и выяснили, что "внутри Росатома может быть произведено 60% этого электромобиля", сообщила Никипелова.

Производство накопителей электроэнергии строится Росатомом в Калининграде. Электродвигатели делаются внутри отрасли, и специалисты готовы создавать небольшие двигатели для автомобилей. "В электродвигателе 20% стоимости - это магниты. Мы на одном из своих предприятий закладываем завод по производству магнитов, потому что это нам нужно в отрасли… Мы занимаемся, так или иначе, микроэлектронной базой, есть производство полимерных композитных материалов", - описала президент АО "ТВЭЛ" потенциал Росатома в этой сфере. При этом она отметила, что госкорпорация не планирует становиться автопроизводителем или монополистом в каком-либо секторе производства электромобилей.

Она напомнила, что 40% стоимости электромобиля - это накопитель. Росатом планирует не продавать их ни автопроизводителю, ни автолюбителю. В госкорпорации считают перспективным создание автомобилей со съемными накопителями, которые можно было бы менять на сервисных станциях, а не подзаряжать.

"Мы хотим не отпускать от себя батарею. В автомобиле они служат недолго. После того, как отработает в автомобиле - будет до 10 лет работать в стационарных системах, и только после этого будем извлекать сырье и утилизировать остатки", - рассказала Некипелова о том, как может быть организован цикл "жизни" накопителя электроэнергии.

О форуме

Международный форум "Атомэкспо-2022" является одним из самых значимых мероприятий мировой атомной отрасли. Он проводился ежегодно с 2009 года. В 2019 году мероприятие решено было проводить раз в два года. Однако из-за пандемии проведение очередного форума решено было отложить. По словам генерального директора Росатома Алексея Лихачева, в "Атомэкспо-2022" принимают участие представители из почти 70 стран мира. На нынешнем форуме, который проходит 21 и 22 ноября, обсуждается роль атомной энергетики в решении задач глобальной климатической повестки и вклада атомных технологий в достижение целей устойчивого развития ООН. ТАСС является информационным партнером форума.