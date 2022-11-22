В рамках модернизации электросетевой инфраструктуры п. Южный в пригороде Краснодара, где отмечается рост энергопотребления в связи с активной жилищной застройкой, специалисты «Россети Кубань» построили новые и реконструировали действующие линии электропередачи (ЛЭП) и трансформаторные подстанции.

Жильё в п. Южный, находящийся на границе Динского района и краевой столицы, пользуется большим спросом. Из-за быстрого прироста населения и активного жилищного строительства в населённом пункте отмечается значительный рост энергопотребления. При этом энергетическая инфраструктура на данный момент является фактически единственным ресурсом для энерго- и теплоснабжения жителей посёлка.

В 2021-2022 гг. энергетики реализовали комплекс технических мероприятий, направленных на повышение надёжности энергоснабжения потребителей п. Южный. Специалисты построили более 5 км воздушных линий распределительной сети, установили четыре трансформаторных подстанции общей мощностью 2,6 МВА, выполнили разукрупнение двух ЛЭП.

Завершена реконструкция четырех действующих кабельно-воздушных линий 0,4 и 10 кВ, от которых осуществляется электроснабжение центрального распределительного пункта в поселке: смонтирован новый провод большей пропускной способности, обновлена изоляция, выполнена расчистка охранной зоны воздушных ЛЭП.

В рамках технического обслуживания в п. Южный проведен капитальный ремонт трех воздушных ЛЭП с монтажом нового самонесущего изолированного провода, который отличается повышенной надежностью и безопасностью. На двух трансформаторных подстанциях заменено 40 единиц основного и вспомогательного энергооборудования.

В настоящее время в населенном пункте ведется строительство новой комплектной трансформаторной подстанции и участка воздушной ЛЭП. Это позволит исключить дефицит мощности и обеспечить качество электроснабжения перспективной жилой застройки.

В 2023-2024 гг. в поселке запланированы реконструкция и строительство шести объектов распределительной сети и нового центрального распределительного пункта с прокладкой кабельных линий 10 кВ от подстанции 220 кВ «Витаминкомбинат».

Энергетики отмечают, в п. Южный выявлены факты хищения энергоресурсов, а также превышения разрешенной мощности, которое влечет перегруз в сети. Это становится причиной нарушений подачи электричества у добросовестных потребителей, создает угрозу для жизни и здоровья людей. Ситуация с электроснабжением в пригороде краевой столицы осложняется наличием мелких собственников объектов электросетевого хозяйства, многие из которых не обеспечивают нормативное состояние находящейся в их зоне ответственности сетевой инфраструктуры.