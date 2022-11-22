В Горячем Ключе Краснодарского края рекультивируют полигон ТБО

Четыре месяца назад во время заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин сказал, что до 2023 года по федеральному проекту «Чистая страна» в российских регионах будут рекультивированы более ста свалок. Одна из них находится в Краснодарском крае, на 46-м км автодороги Афипский – Новодмитриевская – Горячий Ключ.



Полигон твердых коммунальных отходов располагается в 2,8 км к северо-западу от застроенной части города Горячего Ключа и с северо-востока примыкает к автомобильной дороге.

«Этот полигон, открытый в 1990-м и закрытый в связи с решением Горячеключевского городского суда в 2020 году, был предназначен для захоронения твердых коммунальных отходов IV-V классов опасности, приравненных к ним отходов предприятий, организаций и учреждений. Площадь земельного участка, на котором расположен полигон, – 5,4 га, а общий объем расположенных на нем отходов – 493 тысячи кубических метров. Их массив выходит за границы отведенного земельного участка. Согласно инженерным изысканиям фактическая площадь, занимаемая отходами, составляет 6,7 гектара», – говорит главный эксперт проекта Управления экологической экспертизы Наталья Черкащенко.

Проектными решениями предусматривается рекультивация полигона с дальнейшим благоустройством его территории. Для этого будет выполнена частичная перепланировка тела полигона, освобождено от отходов 2,7 гектара. Поверхность выровненных и уплотненных отходов перекроют гидроизолирующим защитным экраном с применением бентонитовых матов, будет проведена биологическая рекультивация.



Пострекультивационный этап продлится пять лет. В этот период осуществляются: эксплуатация проектируемой системы дегазации, полив газона привозной водой, уборка территории, экологический мониторинг, включающий в себя мониторинг атмосферного воздуха, поверхностных вод и донных отложений, контроль за режимом водоохранных зон и прибрежных защитных полос, подземных вод, почвенного покрова, геологической среды, растительного покрова и животного мира.



Проектную документацию подготовило ООО «ГеоСтройПроект».



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