В Хабаровске построят жилой комплекс на 1250 квартир. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе девелопера – ГК DARS.

Пять жилых домов общей площадью 58 тыс. кв. метров и высотой от десяти до 24 этажей возведут на участке площадью 4,4 га на ул. Рокоссовского в Индустриальном районе города. Первый дом планируется сдать в конце 2023 года.

Право на комплексное освоение территории девелопер выиграл на аукционе за 133,8 млн рублей. Контракт предусматривает последующий выкуп властями 103 квартир с ремонтом для переселения жителей из аварийных домов.