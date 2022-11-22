Генерация и импортозамещение: не только турбины
22 ноября 2022, 14:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство
Источник: stroygaz.ru
В Хабаровске построят жилой комплекс на 1250 квартир. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе девелопера – ГК DARS.
Пять жилых домов общей площадью 58 тыс. кв. метров и высотой от десяти до 24 этажей возведут на участке площадью 4,4 га на ул. Рокоссовского в Индустриальном районе города. Первый дом планируется сдать в конце 2023 года.
Право на комплексное освоение территории девелопер выиграл на аукционе за 133,8 млн рублей. Контракт предусматривает последующий выкуп властями 103 квартир с ремонтом для переселения жителей из аварийных домов.
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