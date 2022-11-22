В Зеленограде построят завод по производству паркета

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22 ноября 2022, 17:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Строительство
Источник: Официальный сайт Мэра Москвы
Предприятие возведут на территории бывшей промышленной зоны Малино.
В Зеленограде появится завод по производству паркета. Город предоставил инвестору землю для возведения предприятия без торгов в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Деревообрабатывающий производственный комплекс по выпуску паркетных досок общей площадью 6,4 тысячи квадратных метров расположится в бывшей промышленной зоне Малино. В строительство инвестор планирует вложить 650 миллионов рублей», — отметил вице-мэр.
Застройщиком выступает компания, которая специализируется на разработке и производстве напольных покрытий.
«Благодаря реализации проекта будет создано 130 новых рабочих мест. Планируемые ежегодные налоговые отчисления в городской бюджет составят 41,3 миллиона рублей в текущих ценах», — рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что город активно помогает промышленным компаниям размещать производственные площадки.
«С 2016 года Москва предоставляет землю в аренду без торгов инвесторам, которые реализуют масштабные инвестиционные проекты. Решения о выделении участков принимает Градостроительно-земельная комиссия. Так, для нового деревообрабатывающего производства город предоставил 1,1 гектара земли. Завершить возведение объекта инвестор должен до сентября 2025 года», — пояснил глава ведомства.
Заявку на размещение предприятия в городе можно оставить на инвестиционном портале столицы. Кроме того, помощь в локализации производства инвесторам оказывает Центр поддержки промышленности. Обратиться можно по телефону: +7 495 630-00-00 с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 или по электронной почте: industrysupport@mos.ru.
Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.
Фото Д. Гришкина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
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