В Зеленограде построят завод по производству паркета

Предприятие возведут на территории бывшей промышленной зоны Малино.

В Зеленограде появится завод по производству паркета. Город предоставил инвестору землю для возведения предприятия без торгов в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Деревообрабатывающий производственный комплекс по выпуску паркетных досок общей площадью 6,4 тысячи квадратных метров расположится в бывшей промышленной зоне Малино. В строительство инвестор планирует вложить 650 миллионов рублей», — отметил вице-мэр.

Застройщиком выступает компания, которая специализируется на разработке и производстве напольных покрытий.

«Благодаря реализации проекта будет создано 130 новых рабочих мест. Планируемые ежегодные налоговые отчисления в городской бюджет составят 41,3 миллиона рублей в текущих ценах», — рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что город активно помогает промышленным компаниям размещать производственные площадки.

«С 2016 года Москва предоставляет землю в аренду без торгов инвесторам, которые реализуют масштабные инвестиционные проекты. Решения о выделении участков принимает Градостроительно-земельная комиссия. Так, для нового деревообрабатывающего производства город предоставил 1,1 гектара земли. Завершить возведение объекта инвестор должен до сентября 2025 года», — пояснил глава ведомства.

Заявку на размещение предприятия в городе можно оставить на инвестиционном портале столицы. Кроме того, помощь в локализации производства инвесторам оказывает Центр поддержки промышленности. Обратиться можно по телефону: +7 495 630-00-00 с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 или по электронной почте: industrysupport@mos.ru.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Фото Д. Гришкина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы