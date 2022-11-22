Девять федеральных структур получили право проводить закупки для нужд специальной военной операции (СВО) у единственных поставщиков товаров, работ и услуг. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

В перечень вошли МВД, ФСБ, МЧС, ФСО, СВР, ФСИН, Росгвардия, Росрезерв и Главное управление специальных программ Президента России.

Решение позволит быстрее закупать амуницию и другие товары для подразделений, участвующих в СВО, оперативно ремонтировать военную и специальную технику, а также выполнять другие задачи, связанные с обороной и безопасностью государства.

«Всем ведомствам нужно внимательно следить за актуальностью производственных планов, вовремя их уточнять и корректировать с учётом поступающих заявок», – отметил Михаил Мишустин в ходе заседания Координационного совета по обеспечению потребностей Вооружённых Сил 22 ноября.

Подписанное распоряжение необходимо для реализации новых норм закона о контрактной системе в сфере госзакупок, которые были приняты осенью 2022 года.