Фактор производительности ГК "Москабельмет"
22 ноября 2022, 13:45
Рубрика: Законотворчество
Метки: РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГОСЗАКУПКИ
Источник: government.ru
Девять федеральных структур получили право проводить закупки для нужд специальной военной операции (СВО) у единственных поставщиков товаров, работ и услуг. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
В перечень вошли МВД, ФСБ, МЧС, ФСО, СВР, ФСИН, Росгвардия, Росрезерв и Главное управление специальных программ Президента России.
Решение позволит быстрее закупать амуницию и другие товары для подразделений, участвующих в СВО, оперативно ремонтировать военную и специальную технику, а также выполнять другие задачи, связанные с обороной и безопасностью государства.
«Всем ведомствам нужно внимательно следить за актуальностью производственных планов, вовремя их уточнять и корректировать с учётом поступающих заявок», – отметил Михаил Мишустин в ходе заседания Координационного совета по обеспечению потребностей Вооружённых Сил 22 ноября.
Подписанное распоряжение необходимо для реализации новых норм закона о контрактной системе в сфере госзакупок, которые были приняты осенью 2022 года.
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