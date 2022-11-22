С января по сентябрь 2022 года «Россети Юг» направили на ремонт и техническое обслуживание электросетевого хозяйства в регионах присутствия более 1,5 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы компании на эти цели выросли на 12,6%.

В частности, на ремонт линий электропередачи (ЛЭП) направлено более 372 млн рублей или 24% от общего объема финансирования. Это позволило привести в нормативное состояние свыше 2,3 тыс. км ЛЭП всех классов напряжения.

По итогам 9 месяцев текущего года планы программы технического обслуживания и ремонта в физическом выражении перевыполнены по основным номенклатурным позициям ремонта воздушных линий (ВЛ) электропередачи 0,4-110 кВ. В том числе заменено и усилено 7,5 тыс. опор (106% к плану), заменено 53,4 тыс. изоляторов (103%) и 633 км провода (110%), а также расчищено более 1,5 тыс. га трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности (119%).

В полном объёме и своевременно выполнены запланированные работы по ремонту оборудования подстанций 35-110 кВ и трансформаторных подстанций 0,4-6/10 кВ. В частности, отремонтировано 2,2 тыс. силовых трансформаторов, 6,5 тыс. единиц коммутационного оборудования и 401 трансформаторная подстанция на сумму порядка 274 млн рублей.

Своевременное и качественное выполнение плановых объёмов работ по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов филиалов компании направлено на надежное электроснабжение потребителей в отопительный сезон 2022-2023 годов.