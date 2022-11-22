Энергетики усилили дежурство в Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Московской, Владимирской, Ивановской, Саратовской, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Оренбургской областях и Мордовии.

К ликвидации возможных последствий непогоды и оперативному восстановлению электроснабжения готовы более 2 000 бригад (9 600 энергетиков и 6 350 единиц спецтехники). Для резервного питания потребителей может быть задействовано 1 889 дизель-генераторных установок общей мощностью 87,1 МВт.

В случае необходимости будет обеспечено межрегиональное маневрирование сил и средств из других регионов в зоне обслуживания Группы «Россети».