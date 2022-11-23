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23 ноября 2022, 12:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЮГ, РОСТОВНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети Юг
Компания «Россети Юг» обеспечит энергоснабжение детского сада и школы в Цимлянском районе Ростовской области. Строительство объектов ведётся в рамках национального проекта «Образование». Суммарная присоединенная мощность образовательных учреждений составит почти 284 кВт.
Здания учебного и дошкольного заведений возводятся в ст. Красноярской с населением более 5 тысяч человек. Первые 50 кВт энергетики предоставят в ближайшее время, подключив к электросетям строительную площадку школы по временной схеме. Остальной мощностью оба объекта будут обеспечены в течение года.
Школа и детсад строятся в непосредственной близости друг от друга, поэтому для их технологического присоединения специалисты филиала «Россети Юг» – «Ростовнерго» построят два участка воздушных линий электропередачи 0,4 кВ и 10 кВ, установят комплектную трансформаторную подстанцию мощностью 400 кВА.
В новой школе будут учиться 200 детей. В двухэтажном здании разместятся восемь классных помещений, компьютерный класс, спортзал, медицинский и процедурный кабинеты, библиотека. Детский сад рассчитан на 90 воспитанников. Завершение их строительства планируется в ноябре 2023 года. Стоимость этих двух важных для Цимлянского района объектов превышает 550 млн рублей.
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