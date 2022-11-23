Глава Якутии Айсен Николаев в ходе совещания по реконструкции объектов «Саханефтегазсбыт» рассказал о необходимости модернизации четырех нефтебаз, задействованных в обеспечении Северного завоза. Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что возглавляемое им ведомство может поддержать данный проект за счет инструментов дальневосточной концессии, но после корректировки его финансовой модели.

«Ключевым участником северного завоза и единственным предприятием в Якутии, которое имеет собственный емкостной парк в большом количестве является «Саханефтегазсбыт». У компании 19 нефтебаз, предприятие в 100 процентной государственной собственности. Более 80% емкостного парка построено в 60-80-е годы прошлого века. За такой длительный срок службы в крайне сложных климатических условиях резервуары получили большое количество дефектов. Серьезной проблемой является возможное создание угрозы вреда экологии, жизни и здоровья людей. Конечно, мы все помним какая страшная авария была у Норникеля, когда из-за утечки произошла практически экологическая катастрофа и Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в 148 млрд рублей. И мы обязаны сделать все, чтобы предотвратить такую опасность в республике», - обозначил вопрос глава Якутии Айсен Николаев.

Он обратил внимание на необходимость реконструкции четырех нефтебаз в Белой Горе, Жиганске, Усть-Куйге и Хандыге. На эти цели требуются инвестиции в размере 6,6 млрд руб.

«У нас есть три основных приоритета с точки зрения применения механизмов "Дальневосточной концессии". Во-первых, проекты, которые реализуются по поручению Президента. Во-вторых, проекты, предусмотренные мастер-планами дальневосточных городов. В-третьих, инфраструктура для "Дальневосточных кварталов". Учитывая особенности республики и безальтернативность северного завоза, считаю возможным рассмотреть применение для данного проекта механизма "Дальневосточной концессии". В целом проект поддерживаем, прошу доработать модель. Удорожание объекта для бюджета за счёт привлечённых средств не должно превышать целевой уровень инфляции - 4% в год», - отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Он напомнил, что в Правительство внесен разработанный Минвостокразвития России совместно с регионами законопроект "О северном завозе".

Новые нефтебазы установят в Белой Горе, Жиганске, Усть-Куйге и Хандыге. Это первый в стране проект государственно-частного партнёрства в области объектов нефтебазового хозяйства.

Объём нефтепродуктов на данных объектах «Саханефтегазсбыт» составляет более 150 тыс. тонн. Эти запасы сформированы для обеспечения предприятий ЖКХ, транспорта, социальных учреждений и населения.

Компания «Саханефтегазсбыт» является ключевым участником северного завоза и единственным предприятием в Якутии, которое имеет собственный ёмкостной парк в количестве 19 нефтебаз. Ежегодный завоз нефтепродуктов составляет до 200 тыс. тонн, из которых 35 тыс. тонн - в арктические районы.

Напомним, подписание концессионного соглашения о реализации проекта состоялось на площадке Восточного экономического форума в сентябре 2022 года. Инвестиции в проект на первом этапе составят 1,8 млрд рублей.

Программа «Дальневосточная концессия» реализуется Минвостокразвития России и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Применение концессионного механизма позволяет ускорить создание инфраструктуры для новых предприятий и социальной сферы. Государство компенсирует инвесторам до 100% от сметной стоимости объекта инфраструктуры в течение не менее 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию.