Порядка 7,7 млрд рублей направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры в Ростовской области в 2023-2024 годах. Об этом в среду сообщили в пресс-службе губернатора региона по итогам заседания правительства области.

"В 2023-2024 годах на модернизацию коммунальной инфраструктуры Ростовской области планируется направить 7,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным МинЖКХ, регион вошел в пятилетнюю федеральную программу по модернизации коммунальной инфраструктуры. На ближайшие два года Ростовской области предусмотрено из Фонда национального благосостояния 5,3 млрд рублей с учетом софинансирования 2,4 млрд рублей из областного бюджета и внебюджетных источников. Значительную часть этих средств планируется направить на восстановление теплоснабжающих сетей. Глава региона Василий Голубев подчеркнул, что в первую очередь внимание должно быть уделено проблемным объектам, пояснили в пресс-службе.

Текущий отопительный сезон стартовал по всей области и проходит штатно. Коммунальные организации в полной мере обеспечены жидким и твердым топливом, запасом оборудования и материалов, добавили в сообщении. Вместе с тем шесть муниципальных образований не получили паспорта готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов и проводят работу по устранению выявленных замечаний.