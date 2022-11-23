 
Инвестиции (проекты)

Ростовская область направит 7,7 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры

Ростовская область направит 7,7 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры

23 ноября 2022, 16:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ИНВЕСТИЦИИ, ЖКХ
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
224
Авторы и источники / Правообладателям

Порядка 7,7 млрд рублей направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры в Ростовской области в 2023-2024 годах. Об этом в среду сообщили в пресс-службе губернатора региона по итогам заседания правительства области.

"В 2023-2024 годах на модернизацию коммунальной инфраструктуры Ростовской области планируется направить 7,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным МинЖКХ, регион вошел в пятилетнюю федеральную программу по модернизации коммунальной инфраструктуры. На ближайшие два года Ростовской области предусмотрено из Фонда национального благосостояния 5,3 млрд рублей с учетом софинансирования 2,4 млрд рублей из областного бюджета и внебюджетных источников. Значительную часть этих средств планируется направить на восстановление теплоснабжающих сетей. Глава региона Василий Голубев подчеркнул, что в первую очередь внимание должно быть уделено проблемным объектам, пояснили в пресс-службе.

Текущий отопительный сезон стартовал по всей области и проходит штатно. Коммунальные организации в полной мере обеспечены жидким и твердым топливом, запасом оборудования и материалов, добавили в сообщении. Вместе с тем шесть муниципальных образований не получили паспорта готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов и проводят работу по устранению выявленных замечаний.

"Основное поручение - очень быстрая реакция на обращения. Люди должны знать, что произошло и в какие сроки будет ликвидирована авария, подадут тепло или воду", - привели в пресс-службе слова Голубева. 

Фото: pexels.com

Источник: ТАСС

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Кабель русской независимости. Премьера. Ункомтех 360!
+