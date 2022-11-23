Станция МЦД-2 Марьина роща готова на 90%

Специалисты ОСК 1520 (входит в ГК 1520) на 90% выполнили строительство станции МЦД-2 Марьина роща. На станции завершают остекление и отделку гранитом пешеходного моста, отделку вестибюлей, где уже установлены лифты и эскалаторы.

Почти готова пассажирская платформа для поездов МЦД-2, ее оборудовали навесом от осадков, монтируют эскалаторы на сходе на платформу и заканчивают отделочные работы. Параллельно начинается благоустройство территории станции.

В перспективе на объекте построят ещё одну платформу - для поездов МЦД-4.

Марьина Роща будет крупным транспортно-пересадочным узлом для пассажиров действующего МЦД-2 и строящегося МЦД-4, обеспечит интеграцию с одноименными станциями Люблинско-Дмитровской линии и Большой кольцевой линии метро.