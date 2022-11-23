23 ноября Губернатор Игорь Руденя провел заседание Совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в Тверской области. Рассмотрены вопросы о поддержке инвестиционных проектов в сфере импортозамещения, создании в городе Кимры инновационно-промышленного парка «Савёловский».

На территории бывшего Савёловского машиностроительного завода формируется современный, высокотехнологичный кластер в сфере синтеза и обработки искусственных алмазов. С применением данных сверхтвёрдых материалов напрямую связано развитие микроэлектроники, медицины, оборонной, авиационно-космической, атомной, горнодобывающей и ювелирной промышленности.

Соглашение о реализации проекта было подписано на ПМЭФ-2022 Губернатором Игорем Руденей и инвестором. Создание инновационно-промышленного парка на площадке Савёловского машиностроительного завода в городе Кимры обсуждалось на встрече Президента Российской Федерации Владимира Путина и Губернатора Игоря Рудени 7 ноября этого года.

«Данный проект имеет особое значение для обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации, разработки и производства наукоёмкой продукции для реального сектора отечественной экономики. Для самого муниципалитета – это возможность социально-экономического развития. Ключевой целью любого проекта является создание рабочих мест для наших граждан. Сегодня очень важно как можно быстрее найти свои дополнительные ниши развития, восстановить компетенции, которые возможно не были ранее востребованы», - отметил Игорь Руденя.

Общий объём инвестиций в проект к 2026 году составит более 5 млрд рублей, будет создано свыше 1500 рабочих мест. На базе парка «Савеловский» резиденты смогут запустить собственные проекты в высокотехнологичных отраслях промышленности.

В рамках реализации проекта планируется развитие социальной инфраструктуры, а также создание образовательного блока для обучения наиболее востребованным профессиональным компетенциям.

В настоящее время на промышленной площадке в Савёлово проводится работа по модернизации и восстановлению инфраструктуры. Одно из преимуществ площадки – удобная транспортная доступность.

Получение площадкой статуса инновационно-промышленного парка позволит резидентам воспользоваться налоговыми преференциями и другими мерами господдержки. В том числе предусмотрено освобождение от налога на имущество на 5 лет, использование инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль.

Как отметил глава региона, меры поддержки должны носить долгосрочный характер.

Также на заседании рассмотрен вопрос о включении в перечень приоритетных инвестиционных проектов Тверской области двух проектов в сфере импортозамещения.

Это расширение производства посуды с антипригарным покрытием в Конаковском районе. Инвестиционный проект реализует ООО «ПК «Ландскрона». Это российский производитель под маркой VARI, специализирующийся на выпуске алюминиевой посуды с антипригарным покрытием. ООО «ПК «Ландскрона» является единственным предприятием в России, где создан полный цикл производства литой и штампованной посуды. Производственная мощность составляет 6 млн изделий в год.

В 2019 году в рамках Петербургского международного экономического форума между Правительством Тверской области и руководство ООО «ПК «Ландскрона» были достигнуты договорённости о переводе производственных площадей компании из Санкт-Петербурга в Тверскую область. Реализация инвестпроекта в тверском регионе началась в 2021 году.

Производственный комплекс предприятия расположен в поселке Озерки Конаковского района. В развитие проекта уже вложено 254,3 млн рублей, создано 146 рабочих мест. Новый проект компании – расширение производства штампованной посуды из алюминия с нанесением антипригарного покрытия. Заявленный объем инвестиций до 2026 года – 137,7 млн рублей, планируется создание 63 новых рабочих мест.

Кроме того, на заседании одобрено включение в перечень приоритетных инвестиционных проектов Тверской области развитие в городе Твери действующей производственной площадки торговой сети «Магнит» по выпуску собственной продукции, в том числе чая и кофе, экструзионных хлебцев.

Проектом предусматривается организация цеха по обжарке и помолу кофе проектной мощностью 545 тонн в год, установка линии по производству экструзионных хлебцев проектной мощностью 1440 тонн в год, а также установка дополнительного оборудования для фасовки чая в саше проектной мощностью до 218 тонн в год.

Общий объём инвестиций в проект составит 125,1 млн рублей, запланировано создание 28 рабочих мест. Реализация проекта рассчитана на 2022-2023 годы.

Статус приоритетных проектов дает возможность инвесторам воспользоваться особыми мерами поддержки со стороны региона, в том числе правом на применение инвестиционного налогового вычета.