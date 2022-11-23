В Югре потратят еще 3 млрд рублей на второй мост через Обь

Дополнительные 3 млрд рублей направили из регионального бюджета на возведение второго моста через Обь в районе города Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. В 2022 году в проект уже вложили 2 млрд рублей, сообщила в среду на пресс-конференции губернатор региона Наталья Комарова.

Проект вошел в пятилетний план дорожного строительства, утвержденный распоряжением правительства РФ от 20 июня 2022 года №1601-р. Возведением объекта занимается "Мостострой-11". Введение моста в эксплуатацию планируется в октябре 2025 года.

"В этом году у нас было запланировано в соответствии с бюджетом проавансировать этот проект на 2 млрд рублей. Мы сделали это и приняли решение выделить еще 3 млрд рублей уже в оплату выполненных работ и определенным финансированием следующих этапов", - сказала Комарова.

Власти Югры работают над тем, чтобы проект по строительству моста был включен в федеральную программу по развитию транспорта и в адресную инвестиционную программу. "Таким образом мы можем использовать механизм, тогда, когда будут экономия или возможность перераспределить, или увеличить бюджет на эти цели и получение софинансирования ранее, чем предусмотрено это в том распоряжении", - отметила Комарова.

Необходимость строительства второго моста через Обь в районе Сургута была поддержана правительством страны и президентом Владимиром Путиным. Таким образом будут перераспределены транспортные потоки, разгружен эксплуатируемый мост через Обь в Сургутском районе, работающий в режиме трехкратной перегрузки. Новый мост создаст альтернативное направление для круглосуточного пропуска тяжеловесных машин, обеспечит стабильную автотранспортную связь с другими регионами России.