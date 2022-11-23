Специалисты «Россети Московский регион» присоединили к электросетям компании комплекс технических средств (дорожные знаки, светофоры и др.) для организации движения на очередном участке трассы М-12 Москва-Казань.

Мощность объемом свыше 1 МВт потребовалась заказчику – компании «Российские автомобильные дороги». Работы велись на участке новой скоростной магистрали от деревни Ожерёлки г.о. Орехово-Зуево до поселка Большие Дворы г.о. Павловский Посад.

Для подачи напряжения на отрезке трассы в районе д. Ожерёлки специалисты Восточных электрических сетей проложили два участка кабельных линий (КЛ) 10 кВ общей протяженностью 9 км, в том числе 300 м закрытых кабельных переходов, выполненных методом горизонтального наклонного бурения (ГНБ). Оба участка КЛ оборудованы реклоузерами 10 кВ.

На отрезке транспортной магистрали в районе г.п. Большие Дворы энергетики смонтировали два участка воздушных линий (ВЛ) 6 кВ суммарной протяженностью 1,2 км, оборудованных линейными разъединителями 6 кВ и индикаторами короткого замыкания, а также два участка КЛ 6 кВ общей протяженностью 1,8 км. В том числе 200 м закрытых кабельных переходов под скоростной дорогой, выполненных методом ГНБ. Кабельные линии оборудованы секционирующими пунктами 6 кВ и индикаторами короткого замыкания.

Основным и резервным источниками питания для объектов стали подстанции 110 кВ «Демихово» и 35 кВ «Большой Двор».

Ранее специалисты «Россети Московский регион» обеспечили мощностью базу строительства трассы М-12 в районе поселка Большие Дворы. На ее территории располагался бытовой городок для персонала и цементно-бетонный завод, обеспечивающий стройку необходимыми смесями. Затем на нескольких участках выполнили работы по выносу за пределы строящейся трассы (переустройству) воздушных ЛЭП различного класса напряжения.

Трасса М-12 «Москва-Казань» – дублер одного из самых загруженных направлений дорожного движения – М-7 «Волга». Ее недавно открытый первый участок протяженностью 23 км (от ЦКАД до А-108) проходит через три городских округа – Богородский, Павловский Посад и Орехово-Зуево.

Открытие трассы улучшит транспортную доступность для 500 тыс. человек – из населенных пунктов уйдет транзитный транспорт, снизится нагрузка на М-7 «Волга» и Носовихинское шоссе, и главное – время в пути для жителей Подмосковья сократится в два раза.