Работы по подключению линии 220 кВ «Очаково – Говорово II» к питающему центру 500 кВ «Очаково» проведены специалистами «Россети Московский регион». Проект входит в программу развития Единой энергетической системы РФ и имеет стратегическое значение для электроснабжения столичной агломерации.

В результате созданы условия для развития электросети напряжением 220 кВ и выше для обеспечения прогнозного спроса на электроэнергию, усилены связи между подстанциями на западе Москвы, повышена надежность электроснабжения двух районов мегаполиса, где живет более 250 тыс. человек, созданы условия для подключения новых потребителей. В числе наиболее крупных – объекты РЖД и федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН.

Для присоединения магистральной ЛЭП к подстанции Московского энергокольца энергетики проложили кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена протяженностью 500 метров, построили заходы от действующей линии 220 кВ «Очаково – Говорово II» на открытый переходный пункт, заменили опору линии электропередачи на территории подстанции «Очаково» и смонтировали 130 м провода воздушной линии 110 кВ «Очаково – Теплый стан».