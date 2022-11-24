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Белгородэнерго подготовило серию роликов для детей "Азбука электробезопасности"

Белгородэнерго подготовило серию роликов для детей Азбука электробезопасности

24 ноября 2022, 12:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР, БЕЛГОРОДЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: "Россети Центр Белгородэнерго"

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Филиал ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» подготовил серию коротких видеороликов «Азбука электробезопасности», в простой и понятной форме рассказывающих об основных правилах обращения с электричеством.

Ролики сняты по мотивам одноименной детской книги, авторство которой принадлежит энергетикам. Серия состоит из пяти роликов: «Граффити и энергообъекты», «Рыбалка и энергообъекты», «Трансформаторная подстанция», «Оборванный провод», «Селфи и энергообъекты».

Главные действующие лица - Ростик и его друг Толик. На улице ребята попадают в потенциально опасные ситуации, выйти из которых им помогает изучение правил электробезопасности.

Ростик лучше всех знает, почему не стоит играть вблизи трансформаторных подстанций и удить рыбу под ЛЭП, как вести себя при встрече с оборванным проводом, чем грозит селфи и граффити на энергообъектах. Энергетики предлагают внимательно посмотреть ролики и в жизни следовать описанным в них правилам.

Серия роликов «Азбука электробезопасности» будет передана в детские образовательные и социальные учреждения для использования на профилактических уроках о безопасном обращении с электричеством

«Попасть в угрожающую жизни ситуацию ребенок может и дома, и на улице. Наша задача - научить его распознать скрытую угрозу и за счет правильных действий избежать опасности. Вовремя заложенные знания помогут сформировать у детей правильное поведение и защитить от беды», - отметил и.о. заместителя генерального директора – директора ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» Евгений Турапин.

Источник: "Россети Центр Белгородэнерго"

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