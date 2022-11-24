Филиал ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» подготовил серию коротких видеороликов «Азбука электробезопасности», в простой и понятной форме рассказывающих об основных правилах обращения с электричеством.

Ролики сняты по мотивам одноименной детской книги, авторство которой принадлежит энергетикам. Серия состоит из пяти роликов: «Граффити и энергообъекты», «Рыбалка и энергообъекты», «Трансформаторная подстанция», «Оборванный провод», «Селфи и энергообъекты».

Главные действующие лица - Ростик и его друг Толик. На улице ребята попадают в потенциально опасные ситуации, выйти из которых им помогает изучение правил электробезопасности.

Ростик лучше всех знает, почему не стоит играть вблизи трансформаторных подстанций и удить рыбу под ЛЭП, как вести себя при встрече с оборванным проводом, чем грозит селфи и граффити на энергообъектах. Энергетики предлагают внимательно посмотреть ролики и в жизни следовать описанным в них правилам.

Серия роликов «Азбука электробезопасности» будет передана в детские образовательные и социальные учреждения для использования на профилактических уроках о безопасном обращении с электричеством