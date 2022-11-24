Подготовка субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период завершена, отопительный сезон проходит в штатном режиме, об этом доложил Николай Шульгинов на заседании Правительства Российской Федерации.

«Российская энергосистема имеет достаточный резерв генерирующей и электросетевой мощности, обеспечивающий успешное прохождение ОЗП во всех субъектах страны. Выполнены все ранее запланированные инвестиционные и ремонтные работы. По итогам подготовки 96% субъектов электроэнергетики получили паспорта готовности», – рассказал Глава Минэнерго.

Николай Шульгинов отметил, что на объектах генерации решены вопросы ресурсного обеспечения.

«Фактические запасы топлива на объектах превышают установленные нормативы. Завершены плановые поставки и накопление складских запасов энергоресурсов по направлениям «Северного завоза». Начался плановый отбор газа из подземных хранилищ. Энергокомпании обеспечены аварийным запасом материалов, оборудования, дизель генераторов», – отметил он.

Кроме этого, по словам Министра, для обеспечения непрерывного газоснабжения Дальневосточного федерального округа реализована схема бесперебойного функционирования проектов на условиях соглашения о разделе продукции Сахалин-1 и Сахалин-2 путём перерегистрации и замены операторов.

Николай Шльгинов также рассказал о подготовке новых субъектов Российской Федерации к прохождению ОЗП. По его словам, по этой части выполнен большой объём работ по восстановлению генерирующего оборудования электрических и газовых сетей.

«Восстановлено электроснабжение более 35 тысяч жилых домов, более 600 социальных объектов, 27 узлов водоснабжения и более 80 объектов теплоснабжения, осуществлён пуск природного газа более 200 тысячам потребителям. До конца 2022 года планируется обеспечить газом около 15 тысяч потребителей города Волновахи и Волновахского района ДНР», – сказал Глава Минэнерго.

Николай Шульгинов отметил, что особое внимание уделяется надёжности работы энергомоста Краснодарский край – Крым, объектов крупной генерации в Крыму – Балаклавской и Таврической ТЭС, а также вопросам ТЭК, стоящим перед Восточной Сибирью и Дальним Востоком.

«Основная задача обеспечить надёжную работу генерирующего и электросетевого оборудования для бесперебойного энергоснабжения и присоединения новых нагрузок РЖД на Восточном полигоне, а также покрытия общего роста нагрузки потребителей Дальнего Востока и Сибири», – сказал Министр.

Также, на отдельном контроле Минэнерго находится обеспечение надёжного и безопасного функционирования объектов электроэнергетики в приграничных регионах – Белгородской, Брянской, и Курской областях.

«Выполненные субъектами электроэнергетики мероприятия по подготовке к ОЗП обеспечат работу генерирующего, электросетевого оборудования и персонала в зимних условиях и несмотря на сложные условия, будет обеспечена стабильная работа всей энергосистемы и надёжное энергоснабжение потребителей», – подытожил Глава Минэнерго.

Николай Шульгиинов отдельно доложил о восстановительных работах на территориях Центрального и Приволжского федеральных округов, где из-за ледяного дождя были зафиксированы отключения потребителей.