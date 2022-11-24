Новую школу в ставропольском селе Прасковея обеспечат светом

«Россети Северный Кавказ» приступили к реализации мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям новой школы, строящейся в селе Прасковея Буденновского округа Ставрополья. На данный проект компания направит порядка 5 млн рублей.

Для обеспечения электроэнергией образовательного учреждения энергетики филиала «Ставропольэнерго» начали строительство двух линий электропередачи (ЛЭП) от существующих ЛЭП 10 кВ. Их общая протяженность составит порядка одного километра.

Новые энергообъекты специалисты защитят от возникновения короткого замыкания благодаря установке специального аппарата – реклоузера. Кроме того, для организации учета электроэнергии ЛЭП оснастят интеллектуальными счетчиками.

«Социально значимому объекту будет обеспечена максимальная мощность в объеме 360 кВт и вторая категория надежности, которая предусматривает питание от двух независимых источников энергоснабжения, что минимизирует вероятность отключений электроэнергии», – уточнил директор филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.

Работы по технологическому присоединению новой школы планируется завершить во второй половине будущего года. На сегодняшний день в селе Прасковея возведен монолитный каркас трехэтажного здания образовательного учреждения. После сдачи в эксплуатацию в нем смогут обучаться почти 700 детей. Появятся спортивные залы, бассейн, медицинский блок, а также другие помещения, необходимые для учебного процесса.