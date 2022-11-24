Определены победители премии "Цифровая энергия"

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24 ноября 2022, 13:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГИЯ, МФЭС-2022
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Центр развития коммуникаций ТЭК
В рамках Международного форума «Электрические сети» состоялась церемония награждения победетелей премии «Цифровая энергия».
Конкурс организован при поддержке Минэнерго России, Российского энергетического агентства Минэнерго России, Комитета по энергетике ГД РФ, ТПП, Энергетического Центра Сколково, Российского фонда развития информационных технологий - РФРИТ и ведущих ассоциаций ТЭК.
Председатель жюри премии, генеральный директор РЭА Минэнерго России Алексей Кулапин вручил дипломы и ценные подарки всем лауреатам премии по итогам первой сессии.
Дипломы 1 степени получили:
Дипломы II степени у компаний:
По словам председателя жюри премии Алексея Кулапина, премия «Цифровая энергия» направлена на поиск уникальных цифровых проектов и современных технологий, способствующих повышению эффективности российской энергетики. Участникам он дает возможность не только представить свои идеи отраслевому сообществу и показать инновационный подход к решению сложных задач, но и внести вклад в цифровую трансформацию, благодаря внедрению собственных разработок».
Как отметил один из победителей премии – генеральный директор «Первой электросетевой компании» Алексей Равинский «такие мероприятия стимулируют и мотивируют бизнес на достижение прорывных результатов».
В состав жюри вошли ведущие эксперты электросетевого и энергетического комплекса, представители Энергетического центра Сколково, МЭИ ТУ, КЭУ, КОНЦ ЕЭС, различных отраслевых ассоциаций, Государственной Думы РФ, СМИ.
Председатель Наблюдательного света премии – заместитель министра энергетики РФ - Грабчак Е.П., председатель жюри премии – директор РЭА Минэнерго России - Кулапин А.И.
Цель премии — стимулирование внедрения цифровых инноваций, новых технологий, цифровых решений, новейших научных разработок, связанных с использованием оборудования и технологий в энергетике.
Все победители премии «Цифровая энергия» получат возможность участия в питчинге проектов для РФРИТ, для получения грантов на развитие.
Оператор организации и проведения конкурса - Центр развития коммуникаций ТЭК.
Полная информация на сайте Центра развития коммуникаций ТЭК: https://center-comm.ru/proriv
Оргкомитет премии «Цифровая энергия»: +7-985-222-7512
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