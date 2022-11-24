Определены победители премии "Цифровая энергия"

В рамках Международного форума «Электрические сети» состоялась церемония награждения победетелей премии «Цифровая энергия».

Конкурс организован при поддержке Минэнерго России, Российского энергетического агентства Минэнерго России, Комитета по энергетике ГД РФ, ТПП, Энергетического Центра Сколково, Российского фонда развития информационных технологий - РФРИТ и ведущих ассоциаций ТЭК.

Председатель жюри премии, генеральный директор РЭА Минэнерго России Алексей Кулапин вручил дипломы и ценные подарки всем лауреатам премии по итогам первой сессии.

Дипломы 1 степени получили:

НПО «Мир», за проект «Реализация задачи взаимозаменяемости приборов учета разных производителей в сети передачи данных G3-PLC»;

за проект «Реализация задачи взаимозаменяемости приборов учета разных производителей в сети передачи данных G3-PLC»; ООО «ПиЭлСи Технолоджи», за проекты «Комплексная система оптической диагностики высоковольтных кабельных линий TOPAZ» и «Запуск ВАПС для решения задач управления и РЗА посредством современных объектно-ориентированных протоколов передачи данных МЭК 61850 в рамках модернизации объектов филиала ПАО Россети - Московский регион (Новая Москва)»

за проекты «Комплексная система оптической диагностики высоковольтных кабельных линий TOPAZ» и «Запуск ВАПС для решения задач управления и РЗА посредством современных объектно-ориентированных протоколов передачи данных МЭК 61850 в рамках модернизации объектов филиала ПАО Россети - Московский регион (Новая Москва)» ООО «СервисЭнерджи», за проект «Система дистанционной диагностики ВЛ»;

за проект «Система дистанционной диагностики ВЛ»; ООО «Группа ЭНЭЛТ», за проект «Строительство автономной гибридной электростанции, включающую Солнечную электростанцию, систему накопления электроэнергии, дизельную электростанцию в п. Верхоянск Верхоянского улусу Республики Саха (Якутия)»;

за проект «Строительство автономной гибридной электростанции, включающую Солнечную электростанцию, систему накопления электроэнергии, дизельную электростанцию в п. Верхоянск Верхоянского улусу Республики Саха (Якутия)»; ООО «Первая электросетевая компания», за проект «Создание эффективной площадки по развитию системы доступа к энергии для российских компаний».

Дипломы II степени у компаний:

ООО НПО «МИР», за проект «Разработка новых видов цифрового сервиса для населения в рамках выполнения ФЗ №522 об интеллектуальном учете»;

за проект «Разработка новых видов цифрового сервиса для населения в рамках выполнения ФЗ №522 об интеллектуальном учете»; ООО «ПиЭлСи Технолоджи» , за проект «Система мониторинга сетевого трафика высокоавтоматизированных подстанций»;

за проект «Система мониторинга сетевого трафика высокоавтоматизированных подстанций»; ФГБОУ «Новосибирский государственный технический университет», за проект «Системная автоматика для создания и управления режимами Минигрид на основе электростанций малой мощности»;

за проект «Системная автоматика для создания и управления режимами Минигрид на основе электростанций малой мощности»; ООО «СКБ электротехнического приборостроения», за проект «Программно-аппаратный комплекс online и offline диагностики высоковольтных выключателей (ВВ) для выявления зарождающихся дефектов с использованием нейросетей».

По словам председателя жюри премии Алексея Кулапина, премия «Цифровая энергия» направлена на поиск уникальных цифровых проектов и современных технологий, способствующих повышению эффективности российской энергетики. Участникам он дает возможность не только представить свои идеи отраслевому сообществу и показать инновационный подход к решению сложных задач, но и внести вклад в цифровую трансформацию, благодаря внедрению собственных разработок».

Как отметил один из победителей премии – генеральный директор «Первой электросетевой компании» Алексей Равинский «такие мероприятия стимулируют и мотивируют бизнес на достижение прорывных результатов».

В состав жюри вошли ведущие эксперты электросетевого и энергетического комплекса, представители Энергетического центра Сколково, МЭИ ТУ, КЭУ, КОНЦ ЕЭС, различных отраслевых ассоциаций, Государственной Думы РФ, СМИ.

Председатель Наблюдательного света премии – заместитель министра энергетики РФ - Грабчак Е.П., председатель жюри премии – директор РЭА Минэнерго России - Кулапин А.И.

Цель премии — стимулирование внедрения цифровых инноваций, новых технологий, цифровых решений, новейших научных разработок, связанных с использованием оборудования и технологий в энергетике.

Все победители премии «Цифровая энергия» получат возможность участия в питчинге проектов для РФРИТ, для получения грантов на развитие.

Оператор организации и проведения конкурса - Центр развития коммуникаций ТЭК.

Полная информация на сайте Центра развития коммуникаций ТЭК: https://center-comm.ru/proriv

Оргкомитет премии «Цифровая энергия»: +7-985-222-7512