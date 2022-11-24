Руководители российского Системного оператора и CSG Digital Grid Group,подразделения Южной электросетевой компании Китая, отвечающего за цифровую трансформацию, 24 ноября в онлайн-формате обсудили передовые разработки оперативно-диспетчерского управления и обменялись опытом внедрения инновационных цифровых технологий.

Китайские коллеги рассказали о применении цифровых технологий в управлении энергосистемой, в частности – искусственного интеллекта. Они представили технологии краткосрочного прогнозирования выработки ВИЭ (KUAFU) и возможности использования специализированных микрочипов для обработки больших объемов данных, контроля параметров электроэнергетического режима и качества электроэнергии (FUXI Chip). Отдельными темами обсуждения стало внедрение микроинтеллектуальных сенсорных датчиков на энергообъектах (Smart Sensing) и интеллектуальных систем диспетчерского управления (Dispatching Master) для повышения наблюдаемости и управляемости объектов диспетчеризации, а также методов повышения эффективности планирования (Intelligent Scheduling).

«В период глобального энергоперехода особенно важен обмен опытом и знаниями сзарубежными коллегами о подходах к решению технологических задач управления энергосистемами», – отметил Председатель Правления Системного оператора Федор Опадчий.

Глава Системного оператора также предложил в совместной работе сделать акцент на детальном экспертном обсуждении перспективных направлений развития автоматизированных систем диспетчерского управления и систем прогнозной аналитики выработки энергии из возобновляемых источников.

Директор по автоматизированным системам диспетчерского управления Системного оператора Роман Богомолов сделал обзор отечественных цифровых решений, внедряемых в практику оперативно-диспетчерского управления. В числе основных – автоматизированное дистанционное управление оборудованием энергообъектов, системы мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ), информационный обмен в отрасли на основе открытых стандартов общей информационной модели CIM, развитие технологий по управлению спросом потребителей розничного рынка и технологии синхронизированных векторных измерений для решения задач мониторинга и управления переходными режимами ЕЭС.

«Экономический эффект от инициатив Системного оператора в сфере цифровой трансформации получают все субъекты электроэнергетики и отрасль в целом. Основные результаты – повышение качества управления электроэнергетическим режимом, надежности и безопасности функционирования ЕЭС России, рост эффективности загрузки генерирующих объектов, снижение времени восстановления нормальной схемно-режимной ситуации после аварий, сокращение продолжительности работы энергосистемы в экономически неоптимальном режиме, минимизация влияния человеческого фактора на функционирование энергосистемы», – отметил Роман Богомолов.

Директор по цифровой трансформации Станислав Терентьев рассказал об основных задачах и направлениях цифровой трансформации Системного оператора.

«Ключевая цель программы цифровой трансформации компании – переход на качественно новый уровень внедрения цифровых технологий в оперативно-диспетчерском управлении, обеспечение готовности к модернизационному рывку и ускоренной киберфизической трансформации отрасли»,– подчеркнул Станислав Терентьев

Участники онлайн-совещания выразили заинтересованность в развитии сотрудничества и дальнейшем открытом обмене мнениями по ключевым технологическим инициативам в сфере управления электроэнергетическим комплексом.

Российская сторона пригласила китайских коллег принять участие в III общеотраслевой конференции «CIM в России и мире», которую компания планирует провести в Сочи в феврале 2023 года.

CSG Digital Grid Group

CSG Digital Grid Group – дочерняя компания одного из крупнейших государственных энергетических предприятий Китайской Народной Республики – Южной электросетевой компании Китая (China Southern Power Grid Company). В числе основных направлений деятельности – научные исследования и разработки в области электроэнергетики, создание и внедрение инновационных цифровых решений и технологий в электроэнергетическом комплексе, относящемся к зоне операционной деятельности материнской компании.

Южная электросетевая компания Китая осуществляет передачу, распределение и сбыт электроэнергии, а также обеспечивает развитие электросетевой инфраструктуры в пяти южных провинциях Китая: Гуандун, Гуанси, Юньнань, Гуйчжоу и Хайнань. Штаб-квартира находится в Гуанчжоу (провинция Гуандун). Численность потребителей электроэнергии превышает 200 млн человек.