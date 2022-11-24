В 2022 году Усть-Лабинский филиал «Россети Кубань» консолидировал 56 бесхозяйных энергообъектов в Выселковском, Кореновском, Тбилисском и Усть-Лабинском районах Краснодарского края. В числе принятого на баланс имущества – 48 трансформаторных подстанций и восемь линий электропередачи 10-0,4 кВ общей протяженностью 6 км.

Бесхозяйные сети – объекты электросетевого хозяйства, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен, либо отказался от права собственности. Как показывает практика, работают бесхозяйные сети в режиме перегрузки, а ремонтировать и обслуживать их некому. Именно поэтому они являются источником аварий, одной из основных причин снижения качества электроснабжения и серьезных потерь электроэнергии.

– Понимая всю сложность вопроса бесхозяйных сетей и учитывая те негативные последствия, которые они несут для жителей, мы нередко принимаем на баланс изношенные сети, которые требуют существенных дополнительных вложений. Совместно с органами власти мы находим пути решения и выполняем незапланированные производственными программами работы, чтобы привести энергообъектыв нормативное состояние, – отметил директор Усть-Лабинских электрических сетей Вадим Макушин.

Консолидация бесхозяйных электросетевых активов проводится в соответствии с действующим законодательством (ст. 225, 226 и 234 Гражданского кодекса РФ, Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»).

Организации и частные лица, неспособные обеспечить надлежащую эксплуатацию и ремонт принадлежащего им энергооборудования, могут обратиться в энергокомпанию для заключения договора на техническое обслуживание.

«Россети Кубань» напоминают, что электросетевые установки являются объектами повышенной опасности. Их эксплуатация должна осуществляться в строгом соответствии с техническими правилами, нарушение которых может привести к негативным последствиям как для частных лиц, так и для собственников энергообъектов.

В случае обнаружения неисправного энергооборудования просим сообщить телефону горячей линии 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный на территории России).