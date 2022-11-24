В Югре модернизируют подстанцию за 970 млн рублей

«Россети Тюмень» проведут комплексную реконструкцию подстанции 110 кВ «Промысловая» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Центр питания обеспечивает электроэнергией объекты Среднебалыкского и Южно-Балыкского месторождений, разработку которых ведет «Роснефть». На повышение надежности энергоснабжения нефтепромыслов компания направит ориентировочно 972 млн рублей.

Инвестиционный проект предусматривает обновление основного и вспомогательного оборудования энергообъекта. Специалисты «Россети Тюмень» установят высоконадежные выключатели, разъединители 110 кВ и комплектные распределительные устройства 6 и 35 кВ. Центр питания будет оснащен устройствами релейной защиты и автоматики на микропроцессорной базе, а также программно-техническими комплексами мониторинга показателей качества и учета электроэнергии. На подстанции энергетики смонтируют здание общеподстанционного пункта управления в блочно-модульном исполнении.

Помимо этого, «Россети Тюмень» выполнят реконструкцию отпайки от двухцепной линии электропередачи 110 кВ «Кратер – Средний Балык» на ПС «Промысловая» протяженностью 2,5 км. При проведении работ будут заменены 13 опор вместе с фундаментами и смонтирован новый сталеалюминевый провод длиной порядка 16 км и массой около 10 тонн.

Компания «Россети Тюмень» ведет непрерывную работу по совершенствованию и развитию электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона. Модернизация объекта позволит повысить безопасность эксплуатации электрооборудования и надежность электроснабжения нефтепромыслов в главном нефтедобывающем регионе России.