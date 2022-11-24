Холдинг Кабельный Альянс улучшил процесс отгрузки продукции

Завод «Электрокабель» (входит в Холдинг Кабельный Альянс) установил платформенные автомобильные весы с грузоподъемностью до 60 тонн. В настоящее время завершаются пуско-наладочные работы.

Весы позволяют измерять общую массу груженого и порожнего автотранспорта, а также производить замеры осевых нагрузок перед отправкой автомобиля в рейс. Измерение осевых нагрузок автотранспорта в весах сертифицировано, что соответствует требованиям российского законодательства.

«После погрузки барабанов с кабельной продукцией автомобиль будет направляться на взвешивание. Далее формируется акт с указанием государственного номера транспортного средства, характеристики груза, полной массы автомобиля, развесовки по осям и других необходимых параметров», – рассказал начальник складского хозяйства Владимир Киселев.

Платформенные весы расположены в непосредственной близости от складов предприятия. Они могут эксплуатироваться при температуре от -40°C до +40°C и обеспечивают высокую точность измерений.

«Будучи клиентоориентированной компанией, мы стремимся, чтобы наши партнеры были довольны ассортиментом и качеством продукции, скоростью производства и поставки. Благодаря новым высокоточным весам клиент уверен, что автомобиль выезжает без перегруза и с оптимальной нагрузкой на ось, сохраняется ресурс и безопасность эксплуатации автотранспорта и соблюдаются требования государственных служб», – отметил директор предприятия Евгений Суходоев.

ООО «Холдинг Кабельный Альянс» объединяет кабельные активы: АО «Электрокабель» Кольчугинский завод», АО «Сибкабель», АО «Уралкабель» и АО «НИКИ г. Томск». Производит силовые кабели, а также кабели для горнорудной, нефтяной, автомобильной промышленности, организаций связи. Общая номенклатура продукции, производимой предприятиями Холдинга, более 170000 маркоразмеров. ООО «ХКА» имеет развитую сеть продаж, в том числе и собственные склады хранения в различных регионах России.