АО «НоваВинд» (дивизион Госкорпорации «Росатом» по ветроэнергетике) и Группа компаний «ЭкоЭнерджи» подписали соглашение о сотрудничестве в реализации проекта строительства Махачкалинской ветроэлектростанции установленной мощностью 12,5 МВт в Республике Дагестан.

Ветропарк будет состоять из пяти ветроэнергетических установок мощностью 2,5 МВт каждая. Оборудование для строительства ветропарка будет изготовлено АО «НоваВинд» на собственных производственных мощностях в Ростовской области, а также с привлечением отечественных партнеров проекта.

Стороны договорились о совместной работе по проектированию и строительству ветроэлектростанции в 2023 году.

«Рост интереса частных инвесторов к ветроэнергетическим проектам на розничном рынке является одним из основных условий структурной перестройки энергосистемы страны. «НоваВинд», как владелец технологии и производитель критически важных компонентов, выступает гарантом успешной реализации подобных проектов, снижая неопределенность и риски для наших партнеров. Надеюсь, что это соглашение станет началом длительного и плодотворного партнёрства», - отметил генеральный директор АО «НоваВинд» Григорий Назаров.

«Мы считаем партнерство ЭкоЭнерджи и «НоваВинд» – стратегическим шагом не только для реализации проекта строительства Махачкалинской ВЭС, но и существенным импульсом в развитии ветроэнергетики Дагестана. Данный проект позволяет раскрыть энергетический потенциал региона и для реализации более масштабных проектов ветроэнергетики. При этом наше сотрудничество также закладывает фундамент для развития нового сегмента рынка ветроиндустрии», - сказал генеральный директор «ЭкоЭнерджи Групп» Артур Алибеков.

АО «НоваВинд» - дивизион Росатома, основная задача которого – консолидировать усилия Госкорпорации в передовых сегментах и технологических платформах электроэнергетики. Компания была основана в сентябре 2017 г. В контуре НоваВинд сосредоточено управление всеми компетенциями Росатома в ветроэнергетике – от проектирования и строительства до энергетического машиностроения и эксплуатации ветроэлектростанций. На сегодняшний день АО «НоваВинд» ввело в эксплуатацию 720 МВт ветроэнергетических мощностей. Всего до 2027 г. Росатом введёт в эксплуатацию ветроэлектростанции общей мощностью порядка 1,7 ГВт.

Махачкалинская ВЭС – ветроэлектростанция, установленной мощностью 12,5 МВт, реализуется Группой компаний «ЭкоЭнерджи» в лице дочерней компании «Махачкалинская ВЭС» в Новолакском районе Республики Дагестан. ВЭС станет первой ветроэлектростанцией в регионе и будет являться частью большого Каспийского ветропарка, который обеспечит экологически чистой энергией потребителей региона.

Группа компаний «EcoEnergy» - девелоперский и энергетический холдинг в области возобновляемой энергетики, созданный в рамках консолидации партнерских компаний, работающих в энергетическом секторе с 2015 года для комплексной реализации собственных проектов ВИЭ в России и за рубежом.