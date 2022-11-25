Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обсудили ряд инициатив по развитию промышленности в регионе.

В Херсонской области находится 116 предприятий. Ключевыми отраслями являются машиностроительная, химическая и легкая промышленность, промышленность строительных металлов и нерудных материалов, производство бумаги и бумажных изделий.

Вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров отметил, что в Минпромторге России организована работа по развитию промышленного потенциала новых регионов как на внутриведомственном уровне, так и по линии Рабочей группы по реализации специального инфраструктурного проекта.

За каждым предприятием закреплен руководитель соответствующего отраслевого структурного подразделения Министерства для оказания им поддержки в организации и развитии производства, обеспечения сырьем, оборудованием и технологиями, загрузки мощностей, а также в выстраивании кооперационных связей с ведущими отечественными предприятиями и выходу на российский и зарубежный рынки. Для нас крайне важно активно участвовать в восстановлении промышленности в области. В частности, с 2023 года планируется создание регионального фонда развития промышленности.ФРП будет выступать базовым и важнейшим институтом в восстановлении промышленности региона. Со своей стороны, мы окажем содействие в докапитализации фонда, а также консультационную помощь при подготовке соответствующих НПА,

– сказал Денис Мантуров.

Мы активно ведем работу по восстановлению промышленного и сельскохозяйственного потенциала нашего региона. Сейчас решаем ситуацию с временным размещением и постоянным обустройством на новых местах жителей Херсонщины, выехавших с Правобережья на левый берег и в другие регионы. Надеемся на особую помощь этим людям со стороны федерального Правительства,

– отметил глава региона Владимир Сальдо.