«Россети Тюмень» завершили реконструкцию двухцепных линий электропередачи 110 кВ «Кирилловская – Инга», «Инга – Южная» и «Кирилловская – Айка», «Инга – Таврическая». ЛЭП участвуют в электроснабжении городских объектов Когалыма и одного из крупнейших месторождений ЛУКОЙЛа в Западной Сибири – Ватъеганского. Инвестиции электросетевого предприятия составили более 19 млн рублей.

В ходе работ на линии «Кирилловская – Инга», «Инга – Южная» энергетики проложили новый кабель ВОЛС протяженностью 473 м и установили анкерно-угловую опору увеличенных габаритов. Тридцатиметровая конструкция позволила создать дополнительный угол поворота ЛЭП для соблюдения минимально допустимых расстояний до городских линий, зданий и сооружений. На линии электропередачи 110 кВ «Кирилловская – Айка», «Инга – Таврическая» энергетики произвели переустройство отпаечного узла на подстанцию 110 кВ «Вать-Еган». Для этого «Россети Тюмень» установили специальную двухцепную опору, произвели замену почти 2,2 км грозотроса и более 1 км электрического провода. Благодаря созданной на время реконструкции временной обводной цепи все работы выполнены без ограничения электроснабжения потребителей.

Реконструкция линий электропередачи «Кирилловская – Инга», «Инга – Южная» и «Кирилловская – Айка», «Инга – Таврическая» проведена в рамках инвестиционной программы компании «Россети Тюмень». Выполненные работы повысили надежность электроснабжения инфраструктуры Ватъеганского нефтяного месторождения и города Когалыма, где проживает порядка 68 тысяч жителей.