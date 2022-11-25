На строительство новой школы в Братске выделят 2 миллиарда

В Братске Иркутской области построят новую среднюю общеобразовательную школу – учреждение на 1275 мест появится в Центральном районе, сообщает RosTender.info.

Строительные работы пройдут по адресу улица Гагарина, 89. Это будет четырехэтажное здание с учебными кабинетами, бассейном и спортивным залом, а также помещениями для факультативных занятий.

Дирекция капитального строительства и ремонта объявила тендер на инженерные изыскания, разработку проектной документации, строительство и поставку оборудования. Прием заявок на участие открыт до 14 декабря, начальная цена контракта – 2 млрд рублей. Ожидается, что школа откроется в 2025 году.