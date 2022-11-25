Работа в международных организациях будет продолжена

В период с 25 по 28 октября прошло шестьдесят второе пленарное заседание технического комитета № 9 «Электрическое оборудование и системы для железных дорог» международной электротехнической комиссии. Заседание проходило в смешанном формате в Милане, Италия. Многие эксперты присутствовали и выступали с докладами о проделанной работе в онлайн формате. Принято 38 решений по вопросам развития деятельности комитета.

Заслушаны доклады руководителей рабочих групп по разработке международных стандартов с результатами текущей работы за прошедший год, согласован план деятельности на 2023 год. Результатами также стали согласование периодов следующих заседаний TК 9 МЭК:

Рабочей группой, инициированной ООО «Энергосервис», PT 63190 «Медные и медесодержащие несущие тросы для контактных сетей железных дорог», проведено несколько рабочих встреч уже в 2022 году. В ходе этих встреч практически завершено согласование комментариев по результатам голосования стран-участников, по версии стандарта в формате CDV. Опять остается несогласованным вопрос по статусу продукции, имеющей наднациональный характер, несмотря на позицию российских представителей. Хотя руководством МЭК была отмечена, в ответ на наш запрос, недопустимость игнорирования наднациональных технических решений, отражённых в соответствующих стандартах.

Работа по согласованию и нахождению консенсуса в интересах России будет продолжена на следующих мероприятиях. Заседание руководителей рабочих групп TC 9 IEC в мае 2023 года утверждено провести в городе Лион, Франция.

Источник: ООО «Энергосервис»