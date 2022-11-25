Генерация и импортозамещение: не только турбины
25 ноября 2022, 16:30
Рубрика: Цифровая революция
Метки: РОСЭНЕРГОАТОМ, РОСАТОМ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, IT
Отрасль: Атомная промышленность Электроэнергетика
Источник: АО "Концерн Росэнергоатом"
Концерн «Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») завершил разработку функционала и успешно провел приемо-сдаточные испытания Информационной системы поддержки эксплуатации АЭС.
Информационная система поддержки эксплуатации АЭС (далее – Система) представляет собой единую информационную платформу, которая объединяет процессы оперативной эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, инженерной поддержки, управления ресурсами и документацией и интегрирована с другими информационными системами Концерна «Росэнергоатом», влияющими на производственные процессы эксплуатации АЭС.
Система позволяет осуществлять сбор данных о различных объектах, в том числе и для создания цифровых двойников оборудования, обеспечивает поддержку эксплуатации АЭС, используя цифровую систему контроля производства.
В качестве исполнителей работ по проекту выступают: АО «КОНСИСТ-ОС», ООО «Интерпроком» и ООО «ИБС Экспертиза».
«Мы задействовали в приемо-сдаточных испытаниях как можно больше экспертов и ключевых пользователей будущей системы от АЭС, АО «Атомэнергоремонт», АО «ВНИИАЭС» и Центрального аппарата, включая высшее руководство Концерна. В ходе испытаний специалисты проверили работоспособность Системы и убедились, что она соответствует всем функциональным требованиям. В том числе, мы протестировали согласование документов при помощи электронной цифровой подписи, использование мобильных планшетов при проведении обходов, а также работу информационных киосков» - подчеркнул руководитель проектного офиса по внедрению цифровых решений при эксплуатации АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» Виктор Царану.
В настоящее время проводится массовое обучение пользователей работе в Системе, подготовка и загрузка нормативно-справочной информации, а также миграция данных из исторических систем АЭС.
В начале следующего, 2023 года Система будет введена в опытную-промышленную эксплуатацию на Балаковской, Белоярской, Кольской, Смоленской и Ростовской атомных станциях. По результатам успешного проведения опытно-промышленной эксплуатации будет принято решение о вводе Системы в промышленную эксплуатацию. Следующим шагом станет тиражирование Системы на Калининскую, Курскую, Ленинградскую, Нововоронежскую АЭС, а также ПАТЭС.
Отметим, что цифровая трансформация определена сегодня одной из пяти национальных целей. Данный проект является ключевым и самым масштабным в программе цифровизации Концерна «Росэнергоатом». Его реализация позволит повысить эффективность работы атомных станций и снизить удельные затраты на выработку электроэнергии.
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