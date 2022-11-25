Концерн «Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») завершил разработку функционала и успешно провел приемо-сдаточные испытания Информационной системы поддержки эксплуатации АЭС.



Информационная система поддержки эксплуатации АЭС (далее – Система) представляет собой единую информационную платформу, которая объединяет процессы оперативной эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, инженерной поддержки, управления ресурсами и документацией и интегрирована с другими информационными системами Концерна «Росэнергоатом», влияющими на производственные процессы эксплуатации АЭС.



Система позволяет осуществлять сбор данных о различных объектах, в том числе и для создания цифровых двойников оборудования, обеспечивает поддержку эксплуатации АЭС, используя цифровую систему контроля производства.



В качестве исполнителей работ по проекту выступают: АО «КОНСИСТ-ОС», ООО «Интерпроком» и ООО «ИБС Экспертиза».

«Мы задействовали в приемо-сдаточных испытаниях как можно больше экспертов и ключевых пользователей будущей системы от АЭС, АО «Атомэнергоремонт», АО «ВНИИАЭС» и Центрального аппарата, включая высшее руководство Концерна. В ходе испытаний специалисты проверили работоспособность Системы и убедились, что она соответствует всем функциональным требованиям. В том числе, мы протестировали согласование документов при помощи электронной цифровой подписи, использование мобильных планшетов при проведении обходов, а также работу информационных киосков» - подчеркнул руководитель проектного офиса по внедрению цифровых решений при эксплуатации АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» Виктор Царану.

В настоящее время проводится массовое обучение пользователей работе в Системе, подготовка и загрузка нормативно-справочной информации, а также миграция данных из исторических систем АЭС.



В начале следующего, 2023 года Система будет введена в опытную-промышленную эксплуатацию на Балаковской, Белоярской, Кольской, Смоленской и Ростовской атомных станциях. По результатам успешного проведения опытно-промышленной эксплуатации будет принято решение о вводе Системы в промышленную эксплуатацию. Следующим шагом станет тиражирование Системы на Калининскую, Курскую, Ленинградскую, Нововоронежскую АЭС, а также ПАТЭС.



Отметим, что цифровая трансформация определена сегодня одной из пяти национальных целей. Данный проект является ключевым и самым масштабным в программе цифровизации Концерна «Росэнергоатом». Его реализация позволит повысить эффективность работы атомных станций и снизить удельные затраты на выработку электроэнергии.