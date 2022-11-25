Краудинвестинговая платформа "Международный инвестиционный клуб БРИКС" начнет работу по итогам открытия Международного делового форума БРИКС+ в Москве. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала директор форума Татьяна Селиверстова.

"На полях форума также состоится запуск нескольких проектов, которые, на мой взгляд, являются как никогда актуальными. Первый проект - это краудинвестинговая платформа "Международный инвестиционный клуб БРИКС", - сказала она.

По ее словам, главная задача проекта состоит в том, что инвесторы с предпринимателями, смогут находить друг друга, инвестировать в проекты партнеров в рамках онлайн сотрудничества.

"Ну и в свою очередь стартапы могут находить раунды инвестиций благодаря тому, что, подгружая туда проекты, они проходят модерацию. Эта краудинвестинговая платформа начнет свою работу сразу же по итогам открытия форума", - сказала Селиверстова.

Она добавила, что вторым проектом станет бизнес-инкубатор БРИКС на базе Омского государственного технического университета.

Участники форума

Селиверстова отметила, что форум посетят 28 делегаций из 28 стран мира.

"Это страны - участницы Шанхайской организации сотрудничества. Все страны - участницы БРИКС, Евразийского экономического союза, страны Ближнего Востока. Следует отметить, что форум посетят такие страны, как Франция, Германия, Португалия, Италия - это предприниматели, представители крупных коммерческих компаний", - сказала она.

Директор форума добавила, что также ожидается приезд представителей органов власти, парламентов ЮАР, Индии, Пакистана.

"Основными направлениями деятельности нашего форума станут проведение тематических сессий, посвященных инвестициям, экспорту, импорту. Также роли и месту высших учебных заведений в сферах развития транспортных технологий, молодежных предпринимательских инициатив", - уточнила Селиверстова.

Селиверстова отметила, что на полях форума состоится подписание соглашений и контрактов, проработанных участниками форума с теми коммерческими и инвестиционными компаниями, которые приедут на мероприятие.

Международный деловой форум БРИКС+ пройдет в Москве с 28 по 30 ноября.