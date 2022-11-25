Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех поставит «Крымэнерго» спецтранспорт, оснащенный российскими цифровыми автомобильными радиостанциями стандарта DMR. Аппаратура позволит поддерживать связь между специалистами крупнейшей энергетической компании Республики Крым даже в отсутствие сотовой связи.

Радиостанции стандарта DMR (Digital Mobile Radio, цифровая мобильная радиосвязь) производства Концерна «Созвездие» (входит в «Росэлектронику»), обеспечивают стабильное качество сигнала независимо от условий передачи. Устройства защищены от прямого прослушивания, обладают повышенной помехозащищенностью, устойчивы к воздействию внешних факторов – вибрациям, ударам, экстремальным температурам и попаданию влаги. Благодаря низкому энергопотреблению станции имеют увеличенный срок автономной работы.

«На объектах энергоснабжения Крыма трудятся специалисты, от слаженности действий которых зависит подача электричества в несколько десятков населенных пунктов полуострова. Использование современных DMR-радиостанций «Росэлектроники» позволит поддерживать стабильную коммуникацию на больших расстояниях, независимо от погодных и других внешних условий. Таким образом, наше оборудование поможет в обеспечении стабильной работы энергосистемы региона», – сказал Исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

В рамках контракта, заключенного Концерном «Созвездие» с ГУП «Крымэнерго», до конца 2022 года будет поставлено электротехническое оборудование, транспорт специального назначения и электротехническая лаборатория для проведения работ на объектах энергетической компании. Вся техника будет оборудована радиостанциями стандарта DMR Tier II диапазона 401-486 МГц, а также комплексами контроля и управления транспортными средствами.

«DMR-радиостанции «Созвездия» имеют возможность сопряжения со всеми существующими отечественными и зарубежными гражданскими системами профессиональной мобильной радиосвязи стандарта DMR. Это позволяет эффективно интегрировать новые устройства в существующий комплекс технических средств и формировать надежный контур связи на объекте», – отметил временный генеральный директор Концерна «Созвездие» Сергей Вилков.

Серийный выпуск цифровых DMR-радиостанций начался в 2020 году.

«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 году, в 2009 году вошла в состав Госкорпорации Ростех. Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный Центр Информатизации (НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тысяч человек. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.