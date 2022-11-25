Делегация Государственной энергетической компании Китайской Народной Республики (ГЭК Китая) встретилась с представителями Системного оператора Единой энергетической системы 25 ноября в Москве. Визит китайских энергетиков продолжает серию мероприятий по развитию стратегического партнерства АО «СО ЕЭС» и ГЭК Китая.

Встреча состоялась в рамках подписанного в 2021 году Меморандума о взаимопонимании между АО «СО ЕЭС» и ГЭК Китая. Китайскую делегацию возглавил руководитель Представительства ГЭК Китая в России Оу Сяомин, российскую сторону на встрече представили директор департамента международного сотрудничества Министерства энергетики РФ Дмитрий Семенов и Член Правления АО «СО ЕЭС» Андрей Катаев.

«Государственная энергетическая компания Китайской Народной Республики показывает фантастические темпы развития, и практический опыт китайских коллег по планированию такого развития будет, безусловно, полезен в процессе построения новой системы перспективного планирования в ЕЭС России. Российский опыт построения рынков электроэнергии может быть использован при формировании и настройке рыночных механизмов в электроэнергетике Китая», – отметил Андрей Катаев.

Стороны высоко оценили значение российско-китайского сотрудничества в области оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и обсудили широкий спектр актуальных для российских и китайских энергетиков вопросов, включая вопросы планирования развития энергосистем, интеграции системно значимых объемов ВИЭ-генерации, дизайна электроэнергетических рынков, а также практической реализации проектов цифровизации.

Напомним, что 17 декабря 2021 года, в день 100-летнего юбилея российской системы оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, АО «СО ЕЭС» и ГЭК Китая подписан Меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие двусторонних отношений и стратегического партнерства в области электроэнергетики. Документ предусматривает обмен опытом и лучшими практиками по обеспечению надежного функционирования и перспективного развития энергосистем, работы рынков электроэнергии, мощности и связанных с ними услуг, формированию государственной политики и совершенствованию правового регулирования в электроэнергетике. В рамках Меморандума стороны уже провели несколько рабочих встреч как в офлайн-, так и в онлайн-режиме.

О ГЭК Китая

Государственная электросетевая корпорация Китая (State Grid Corporation of China, SGCC) создана в феврале 2002 года и является одним из ведущих госпредприятий Китайской Народной Республики. Предприятие осуществляет передачу, распределение и сбыт электроэнергии, инвестиции в строительство электросетевой инфраструктуры как в Китае, так и за его пределами, а также научные исследования и разработки в области электроэнергетики. Операционная зона ГЭК Китая охватывает 88 % территории страны, число потребителей электроэнергии превышает 1,1 млрд. ГЭК Китая является самым крупным предприятием мира по оказанию услуг электроснабжения населению.

АО «СО ЕЭС» и ГЭК ведут активную совместную работу в рамках Ассоциации системных операторов крупнейших энергосистем мира GO15, в том числе совместно участвуют в ряде проектов, направленных на исследование научно-технических и общих вопросов, связанных с работой крупных энергосистем.