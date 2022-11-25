Промышленные компании, заинтересованные во внедрении аддитивных технологий в производственные процессы, могут подать заявку в Московскую техническую школу на обучение инженеров современным методам 3D-печати, в том числе в автомобиле- и авиастроении. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Сегодня в автомобильной промышленности активно используются аддитивные технологии и 3D-сканирование. Трехмерная печать стала популярным способом для создания прототипов различных комплектующих и деталей. Вместе с тем развитие аддитивных технологий не стоит на месте – появляются новые материалы и оборудование. Москва оказывает содействие промышленным предприятиям в переподготовке кадров для работы на новых устройствах. Так, в рамках проекта «Московская техническая школа» открыт курс «Современные технологии аддитивного производства». Учебный план был подготовлен совместно с Центральным научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом «НАМИ», – рассказал Владислав Овчинский.

В рамках подготовки специалисты узнают, какие возможности дает аддитивное производство в общем машиностроении, автомобильной, авиационной и аэрокосмической промышленности, познакомятся с методами анализа и контроля качества изделий, полученных с помощью 3D-технологий. Помимо этого, они научатся работать со специализированными программными продуктами моделирования и прогнозировать изменение себестоимости продукции исходя из различных факторов. Программа разработана в соответствии с профессиональным стандартом «Технолог в автомобилестроении».

«Программа позволит учащимся иметь представление о мировой практике внедрения технологий аддитивного производства, поскольку в процессе повышения квалификации будут рассмотрены примеры их реального применения в автомобилестроении. Учащиеся узнают об особенностях технологий SLA, SLS, FDM, SLM и технологии Binder Jetting, а также ознакомятся с производственным оборудованием ФГУП «НАМИ», работающем в соответствии с той или иной технологией», – рассказал Директор научно-образовательного центра ФГУП «НАМИ» Ринат Курмаев.

По итогам аттестации студенты МТШ получат удостоверение о повышении квалификации. Чтобы стать участником проекта, предприятию нужно оформить заявку на сайте moscowtechschool.ru или на Инвестиционном портале Москвы . «Московская техническая школа» подберет вуз или научный центр для обучения сотрудника.

Всего в «Московской технической школе» запланировано восемь направлений для обучения: «Технологии связи», «Аддитивные технологии», «Искусственный интеллект в промышленности», «Микроэлектроника и фотоника», «Робототехника и сенсорика», «Цифровые двойники», «Новые производственные технологии» и «Беспилотный транспорт».

Фотографии предоставлены пресс-службой Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы