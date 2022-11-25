Специалисты TDM ELECTRIC и компании «Толедо» провели продуктовый тренинг-семинар для представителей строительных и строительно-монтажных организаций Владимирской области.

Комплексные отраслевые решения производителя кабельной продукции, систем электрооборудования и монтажа, компании TDM ELECTRIC, а также конкурентные преимущества продукции бренда, оценивали специалисты разных сфер отраслевой деятельности. Среди них представители крупных застройщиков жилья и социальной инфраструктуры, компании частного и деревянного домостроительства, электромонтажные организации, внедряющие современную свето- и электротехнику в сфере ЖКХ и на предприятиях региональной промышленности.

Следует отметить, что по данным Владимирстата (Федеральная служба государственной статистики по Владимирской области), в регионе растут темпы строительства. Так, за 9 месяцев 2022 года введено 936,7 тысячи квадратных метров жилья, сообщают в ведомстве, уточнив при этом, что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года отраслевые строительные показатели увеличились на 58,7 процента. Соответственно, возрос спрос на строительные материалы и сопутствующую электротехническую продукцию.

«Компания TDM ELECTRIC производит практически полный спектр электротехнической продукции. Мы оперативно реагируем на запросы потребителя и готовы поставлять продукцию бренда, внедряя усовершенствованные инженерные решения и материалы. При этом мы сохраняем гибкие и лояльные цены для поставщиков и дистрибьюторов, гарантируя высокое качество произведенной нами продукции», - отметил директор по маркетингу компании TDM ELECTRIC Дмитрий Соловьев.

На семинаре во Владимире специалисты компаний TDM ELECTRIС и «Толедо» продемонстрировали ассортимент электромонтажных продуктов и новинок от торговой марки TDM ELECTRIC. Среди них модульное оборудование, монтажные изделия и инструменты для щитовой сборки, арматуру для СИП, кабельно-проводниковую продукцию и кабеленесущие системы с новыми техническими решениями, которые значительно облегчат работу электромонтажников и увеличат их производительность. В ходе демонстрации внимание было акцентировано, в первую очередь, на практических моментах: характеристиках оборудования и рациональном подборе компонентов, процессах и особенностях монтажа.

Компания «Толедо» представлена 20 филиалами по России. Складские мощности составляют 800 000 позиций в 100 электро-товарных группах. В этом году компания вошла в ТОП лучших предприятий оптово-розничной торговли электротехнической продукцией в России и получила почетное звание "ЛИДЕР ОТРАСЛИ 2022". "Толедо" входит в Российскую ассоциацию электротехнических компаний (РАЭК).

TDM ELECTRIC – комплексный российский производитель и поставщик под собственной торговой маркой электро-, светотехнической и кабельно-проводниковой продукции для дома, офиса и предприятия. Ассортимент торговой марки TDM ЕLECTRIC постоянно увеличивается и насчитывает свыше 16 000 позиций, представляющим полный спектр отраслевой продукции. Компанией в общей сложности было произведено 129 млн единиц товарного ассортимента. Более 50% от оборота производимой компанией продукции локализовано на отечественных промышленных предприятиях. Вся производимая продукция соответствует техническим стандартам качества и требованиям безопасности.

В 2019 году в собственность был приобретён Рыбинский электромонтажный завод (РЭМЗ), что позволило TDM ЕLECTRIC стать торгово-производственной компанией полного цикла. Общий оборот холдинга за 2021 год составил 13,46 млрд рублей. Численность сотрудников 1050 человек, более 400 компаний в России и странах СНГ выбрали TDM ELECTRIC в качестве основного поставщика электро-светотехнической и кабельно-проводниковой продукции.