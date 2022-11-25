С начала 2022 года Тихорецкий филиал компании «Россети Кубань» принял на баланс предприятия 27 бесхозных энергообъектов в Тихорецком, Новопокровском, Белоглинском и Павловском районах Краснодарского края. В числе консолидированных энергетиками объектов – восемь линий электропередачи общей протяженностью более 16 км и 19 трансформаторных подстанции суммарной мощностью 2241 кВА.

Бесхозяйные сети – объекты электросетевого хозяйства, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен, либо отказался от права собственности. Как показывает практика, работают бесхозяйные сети в режиме перегрузки, а ремонтировать и обслуживать их некому. Именно поэтому они являются источником аварий, одной из основных причин снижения качества электроснабжения и серьезных потерь электроэнергии.

– До полного перехода энергообъекта на баланс нашего предприятия, специалистами проводятся процедуры по признанию его бесхозяйными в судебном порядке. Затем энергетики приступают к ремонту принятых на баланс объектов, приводят их в нормативное состояние, – отметил директор Тихорецких электрических сетей Валерий Гондарь.

Работа по консолидации энергообъектов продолжается при тесном взаимодействии с администрациями городов, районов и поселений, в соответствии с действующим законодательством (ст. 225, 226 и 234 Гражданского кодекса РФ, Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»).