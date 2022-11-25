За январь-октябрь 2022 года специалисты ГУП РК «Крымэнерго» на территории Кировского района исполнили на 107% договоров техприсоединения больше, чем за аналогичный период 2021 года.

ГУП РК «Крымэнерго» на территории полуострова осуществляет капитальный ремонт действующей электросетевой инфраструктуры, а также ведет строительство новых сетей для подключения электроустановок физических и юридических лиц, в числе которых: социально значимые учреждения, объекты индивидуального жилищного строительства и жизнеобеспечения населения, предприятия и т.д.

Так, за 10 месяцев текущего года в Кировском районе было установлено 165 опор, проложено около 11,5 км воздушных линий электропередачи (ВЛ) различного класса напряжения и смонтировано 11 современных трансформаторных подстанций 10/0,4. Также энергетики заменили 277 дефектных стоек, 32,8 км проводов ВЛ 0,4-10 кВ и 8 силовых трансформаторов.

Среди объектов, подключенных в этом году к сетям энергопредприятия,- пункты скорой помощи в Старом Крыму и Золотом Поле, новые фельдшерско-акушерские пункты в селах Льговском и Возрождение, тракт водоподачи в города Феодосию и Керчь, объекты культуры в селах Синицыно и Васильковом. В ближайшее время планируется электрификация культурно-досуговых учреждений в населенных пунктах Кировского района: Трудолюбовке, Владиславовке, Жемчужине Крыма, пгт Кировское и г. Старый Крым.

Отметим, что ГУП РК «Крымэнерго» стремится своевременно выполнять свои обязательства по договорам техприсоединения, а также способствует развитию инфраструктуры в Кировском районе Республики Крым.