Генерация и импортозамещение: не только турбины
25 ноября 2022, 10:48
Рубрика: Модернизация
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, РОССЕТИ ЮГ, ВОЛГОГРАДЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети Юг
С начала 2022 года «Россети Юг» исполнили 70 договоров на технологическое присоединение к сетям систем уличного освещения в удаленных населенных пунктах Волгоградской области. Об этом рассказал главный инженер филиала ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» Павел Бабешко на конференции «Энергоэффективное освещение – лучшие инвестиции в качество жизни региона» в рамках форума «Пром-Энерго-VOLGA 2022».
Тема модернизации уличного освещения в сельских населенных пунктах стала одной из основных на проходящем в Волгограде межрегиональном промышленно-энергетическом форуме «Пром-Энерго-VOLGA 2022», где демонстрируются достижения в промышленности и энергетике.
Павел Бабешко отметил, что компания «Россети Юг» проводит активную работу по подключению к электросетям систем уличного освещения в малых населенных пунктах региона. Мероприятия осуществляются по заявкам муниципалитетов в рамках региональной программы «Энергосбережение и энергетическая эффективность систем наружного освещения в муниципальных образованиях Волгоградской области».
В текущем году специалисты «Волгоградэнерго» присоединили к сетям компании 276 линий уличного освещения в удаленных селах и хуторах региона. В 2023 году планируется реализовать еще 34 договора технологического присоединения.
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