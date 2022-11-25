Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин провел рабочую встречу с Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Рассмотрели вопрос достижения целевых показателей национального проекта «Жильё и городская среда» в 2022 году в части ввода жилья, сокращения аварийного жилищного фонда, стимулирования региональных жилищных программ.

По данным за 10 месяцев 2022 года в Самарской области построено почти 1,6 млн кв. м жилья, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Всего в 2022 году в регионе планируется обеспечить ввод жилья в объеме почти 1,9 млн кв. м.

«Наша первоочередная задача сегодня – сделать все возможное для повышения комфортности городской среды и улучшения условий жизни граждан. Это возведение нового жилья, строительство поликлиник и школ, благоустройство парков и дворов. В Самарской области ведется активная работа в этих направлениях, в том числе в части расселения аварийного жилищного фонда. В этой связи важно не только не снижать, но и нарастить темпы реализации мер поддержки граждан, так как это напрямую влияет на их благосостояние», – подчеркнул глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

Для поддержки развития инфраструктуры региону одобрено выделение средств инфраструктурного бюджетного кредита на два проекта: строительство станции метрополитена «Театральная» и строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай».

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил Министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина за внимание к региону и поддержку развития строительной отрасли: «С Министерством строительства РФ у нас налажено по-настоящему командное взаимодействие, все вопросы решаются в рабочем порядке. Коллеги понимают проблемы регионов и помогают решать самые сложные вопросы. Искренне признателен за такую всестороннюю поддержку».