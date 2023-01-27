Вчера специалисты успешно завершили надвижку третьего пролета левой автодорожной части Крымского моста. Операция по надвижке нового пролетного строения на левой стороне моста заняла 8 часов. Автодорожная часть была временно перекрыта с 00:00 до 12:00, однако ограничения для движения транспорта сняли за 4 часа до запланированного срока.

Два пролета левой стороны автодорожной части моста уже заняли свое проектное положение. Сегодня третий пролет при помощи домкратов по накаточным балкам передвинули на опорные тумбы и приступили к опусканию металлоконструкций. Четвертый пролет левой стороны надвинут 31 января, после чего в течение нескольких дней опустят его в проектное положение.

Таким образом, в январе основная часть восстановительных работ будет завершена. После этого строители приступят к финальным работам. Специалистам предстоит устроить деформационные швы, дренаж для отвода воды, уложить два слоя асфальтобетона, восстановить инженерные системы, освещение и барьерное ограждение.

Напомним, что 5 декабря дорожники открыли движение по правой полосе и приступили к демонтажу пролетных строений левой стороны автодорожной части. Несмотря на нестабильные погодные условия, поврежденные пролеты разрезали на блоки и вывезли на площадки складирования. После этого строители подготовили опоры и площадки для дальнейшего монтажа: связали арматуру и забетонировали новые подферменные тумбы.

Работы ведутся в круглосуточном режиме с опережением графика. Движение легкового транспорта и автобусов по четырём полосам Крымского моста будет восстановлено в марте этого года.