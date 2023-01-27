Строительство круглогодичного премиум-курорта на берегу Каспийского моря планируют завершить в 2026 году на территории бывшего курорта "Каякент" в Каякентском районе Дагестана. Новый комплекс согласно проекту будет называться "Палас Дербент", сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале корпорации "Туризм.РФ".

"Обсудили реализацию проекта курортного комплекса премиального сегмента "Палас Дербент" на берегу Каспийского моря. Проект предусматривает строительство и эксплуатацию пятизвездочного круглогодичного гостиничного приморского комплекса с номерным фондом 183 номера. <...> Завершение строительства и ввод объектов в эксплуатацию запланировано в 2026 году", - говорится в сообщении.

На территории, помимо гостиницы, будет создан SPA-комплекс с термальной зоной, крытыми и уличными бассейнами с элементами аквапарка, развлекательная и спортивная инфраструктура. Планом также предусмотрено создание яхтенной марины для маломерных моторных и парусных судов.

На заседании Госсовета по туризму во Владивостоке 6 сентября президент России Владимир Путин поручил восстановить на современном уровне курорт "Каякент" на Каспии. Он пояснил, что местные термальные источники и лечебные грязи имеют уникальные характеристики, благодаря которым на территории есть возможность создать центр, не уступающий самым известным зарубежным курортам.

По словам главы региона Сергея Меликова, спрос на отдых на Каспии крайне велик. По его словам, количество поисковых запросов россиян по словосочетанию "Дагестан море" в июле 2022 года по сравнению с количеством запросов двухгодичной давности выросло более чем в 13 раз. По данным Минтуризма региона, в республике наблюдается устойчивый рост туристического потока. По итогам 2021 года турпоток в республику впервые превысил 1 млн человек, рост по отношению к предыдущему году составил 29,1%. В 2022 году регион принял около полутора миллиона туристов.