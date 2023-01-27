На заводе BRO испытают сплав 1581 для судостроения

На заводе компании BRO в Ростове-на-Дону стартует проект по тестированию нового сплава 1581 в маломерном судостроении. Материалы из нового сплава уже прибыли на судостроительное предприятие. Сплав, разработанный в Институте легких материалов и технологий (ИЛМиТ), содержит до 0,03% скандия, введение которого улучшает механические свойства без потери коррозионной стойкости конструкций.

Проект, курируемый Алюминиевой Ассоциацией, предполагает изготовление трех лодок длиной 4,7 м. Первая будет построена из классического сплава 5083, с которым уже много лет работает завод BRO, а две других уже из нового сплава 1581 (в зарубежной маркировке – 5181) – одна с теми же толщинами элементов корпуса, что и классическая лодка BRO, а другая в облегченной за счет применения проката с меньшей толщиной версии.

Обычно днище 4,7-метровой лодки в BRO делают из 3-милиметрового листа из алюминиевого сплава марки 5083, а внедрение сплава 1581 позволит уменьшить эту толщину до2,5 мм и для части элементов конструкции даже до 2 мм. Это в свою очередь даст возможность снизить вес судна на 40 кг, а вместе с ним и потребление топлива. Что соответственно является перспективным направлением, в том числе учитывая тренд на повышение экологичности транспорта. Кроме того, судно с тем же мотором сможет демонстрировать лучшие ходовые характеристики, так как изменится соотношение единицы мощности двигателя на единицу массы – не нужно будет тратиться на более мощные моторы. Само собой, и автомобильный прицеп для перевозки такой лодки может быть проще и дешевле. Все это очевидные полюсы – и для частного владельца, и для судостроительной компании.

Когда все три испытательных образца будут готовы, специалисты компании BRO проведут их комплексное тестирование непосредственно на воде. Ходовые испытания позволят выяснить, как лодки ведут себя в штиль и на волне. Чтобы проверить суда на остойчивость и непотопляемость, их будут полностью затапливать водой, фиксируя допуски по крену при разных нагрузках. Самыми зрелищными станут прочностные испытания – лодку будут сбрасывать с трехметровой высоты с грузом внутри. Итогом испытаний станет предложение облегченных конструкций маломерных судов с использованием проката из нового алюминиевого сплава 1581, обладающих улучшенными эксплуатационными характеристиками и экологичностью.

Завод водного транспорта BRO (broboats.ru) основан в 2019 году в Ростове-на-Дону. Компания, коллектив которой насчитывает 35 человек, выпускает 15 лодок в месяц и 4 катамарана. Свою миссию в BRO видят в развитии судостроительной отрасли и создании доступного современного водного транспорта.