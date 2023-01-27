В январе 2023 года вступило в действие Изменение №1 к СП 402 «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления» (СП 402), разработка которого была организована Минстроем России. Актуализация свода правил обеспечит возможность внедрения современных технологий в эксплуатацию проектируемых и действующих систем газопотребления.

«Обеспечение большей надежности и безопасности систем газопотребления жилых зданий – это основная цель обновления свода правил. Для этого в документе актуализированы требования к объемно-планировочным решениям и размещению газоиспользующего оборудования в помещениях. В изменениях также учтены положения по безопасности, сформулированные федеральным штабом по газификации», - прокомментировал заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Сергей Музыченко.

Дополнения свода правил направлены на обеспечение большей безопасности зданий и связаны с эксплуатацией газоиспользующего оборудования в части устройства системы контроля загазованности помещений и аварийной сигнализации. В изменениях также уточнены требования к вентиляции и воздухообмену, вопросы объёмно-планировочных и конструктивных решений.

«Для улучшения качества безопасной эксплуатации внутренних сетей газопотребления в СП 402 добавлены требования по оснащению средствами диспетчеризации систем защиты от утечек газа с выводом сигнала на пульт эксплуатирующей организации. Кроме того, уточены требования к воздухообмену в помещениях с газоиспользующим оборудованием», - пояснил директор ФАУ «ФЦС» Андрей Копытин.

В обновлённом документе актуализированы требования к размещению газоиспользующего оборудования при проектировании поквартирного теплоснабжения с индивидуальными газовыми теплогенераторами для отдельно стоящих одноквартирных, блокированных жилых домов, многоквартирных жилых зданий.