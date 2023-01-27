По оперативным данным Филиала Системного оператора – Бурятское РДУ, 25 января в 13:00 по московскому времени при среднесуточной температуре наружного воздуха -28,1 ºС в энергосистеме Республики Бурятия зафиксирован новый максимальный уровень потребления электрической мощности, который составил 1022 МВт.

Новое значение исторического максимума на 7 МВт превысил прежний максимум, зафиксированный 13 января 2010 года при среднесуточной температуре -32,3 ºС.

Достижение максимума потребления в текущем ОЗП обусловлено аномальным похолоданием.

В период максимальных нагрузок энергосистема Республики Бурятия функционирует стабильно. Расчёт прогнозного максимального потребления на осенне-зимний период 2022/2023 года выполнено для наиболее неблагоприятных температурных условий энергосистемы. В соответствии с этим прогнозом заблаговременно сформирован резерв мощности генерирующего оборудования в объеме, необходимом для устойчивой работы энергосистемы во время максимальных нагрузок.