В 2022 году компания «Россети Кубань» приняла на обслуживание 550 бесхозяйных энергообъектов на территории Кубани и Адыгеи. В числе консолидированного электросетевого имущества 327 км линий электропередачи и 140 трансформаторных подстанций общей мощностью 41 МВА.

Большая часть приобретенных объектов электросетевого хозяйства расположены в сочинском энергорайоне. Там на баланс энергокомпании принято 230 км кабельных и воздушных линий электропередачи и 30 трансформаторных подстанций мощностью 10 МВА.

Бесхозяйные сети – объекты электросетевого хозяйства, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен, либо отказался от права собственности. Как показывает практика, работают бесхозяйные сети в режиме перегрузки, а ремонтировать и обслуживать их некому. Именно поэтому они являются источником аварий, одной из основных причин снижения качества электроснабжения и серьезных потерь электроэнергии.

Принимая в собственность объекты электросетевого хозяйства, которые ранее не имели собственника и находились в неудовлетворительном техническом состоянии, «Россети Кубань» осуществляет их ремонт и эксплуатацию.

Еще одно преимущество консолидации – возможность установления единых тарифов на передачу электроэнергии и технологическое присоединение. Это позволяет не только создать условия для развития энергетического комплекса региона, но и делает процедуру техприсоединения простой и прозрачной. В результате существенно повышается уровень жизни, а также темпы развития малого и среднего предпринимательства.

Консолидация бесхозяйных электросетевых активов проводится в соответствии с действующим законодательством (ст. 225, 226 Гражданского кодекса РФ, Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»).