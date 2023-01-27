Вторым делом: энергетики начнут продавать отходы на бирже

Российское энергетическое вторсырье начнут продавать на бирже, узнали «Известия». При сжигании угля на электростанциях образуются золошлаковые отходы, в покупке которых будут заинтересованы цементные заводы. «Интер РАО» первой из генерирующих компаний зарегистрировалась на электронной площадке Российского экологического оператора (РЭО). Подтвердили готовность к торговле на бирже и в «Сибирской генерирующей компании» (СГК). В Минэнерго и Минприроды нововведение поддержали. Энергетики смогут заработать на этом до 6 млрд рублей в год, считают эксперты.

Ничего лишнего

«Интер РАО» первой из генерирующих компаний зарегистрировалась на электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных ресурсов (ЭТП) Российского экологического оператора. Компания сможет размещать на бирже золошлаковые отходы (ЗШО), которые применяются в строительстве и на цементных производствах. Они образуются при сжигании угля на электростанциях, пояснили «Известиям» представители торговой площадки и подтвердили в «Интер РАО».

— На ЭТП появилось полностью новое направление — золошлаковые отходы. Лоты представлены на площадке компанией в сфере энергетики «Интер РАО». Мы рады, что к нам присоединился еще один крупный партнер. Очевидно, что в таких отходах будут заинтересованы цементные заводы, производящие из золошлаков цемент и бетон, — сказал глава РЭО Денис Буцаев.

Справка «Известий» Золошлаковые отходы (ЗШО) образуются в процессе сжигания угля в котле на тепловых электростанциях (ТЭЦ). Они используются для производства бетона, строительных смесей и др. Преимущество состоит в значительной экономии первичного сырья и ресурсов. Кроме того, конечный продукт обладает улучшенными свойствами.

Правительство проводит большую работу для вовлечения отходов в производство стройматериалов. Так, в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» приняли четыре отраслевые программы по применению вторсырья из отходов в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и ЖКХ. К 2030 году показатели применения вторичных ресурсов должны достичь 40% в строительстве, 50% — в сельском хозяйстве, 34% — в промышленности, отметил Денис Буцаев.

— Минэнерго поддерживает идею по биржевой торговле золошлаками на территории России. Это полностью соответствует мировым трендам, а также федеральному вектору экологизации отечественной энергетики и сохранения экономической доступности энергии всех видов генерации, в том числе и угольных ТЭС, — заявили в министерстве. Там добавили, что на тепловых электростанциях России образуется порядка 18 млн т золошлаков.

В Минприроды отметили, что ведомство позитивно оценивает возможность применения вторичного сырья в сфере строительства, а также развитие электронных площадок для торговли этим сырьем.

— Золошлаковые отходы активно используются при производстве строительных материалов. Поэтому энергетические компании смогут получать выгоду от продажи отходов, а строители снизить стоимость сырья за счет использования вторичных ресурсов, — заявили в Минприроды.

«Известия» направили запросы в аппарат вице-премьера Виктории Абрамченко, а также в энергетические и строительные компании.

Электронная торговая площадка РЭО повысит эффективность утилизации ЗШО и упростит для компаний действия по обращению с ними, считают в «Совете производителей энергии».

— СГК вела контакты с биржей с конца прошлого года, но на тот момент у коллег отсутствовал формат золы-уноса как биржевого продукта, и мы попросили инициировать необходимые процедуры для того, чтобы «листинг» золы был возможен. В настоящий момент ввиду готовности биржи, СГК заинтересована протестировать новый как для себя, так и для потребителей, торговый инструмент, — сказали в компании.

Там также добавили, что СГК в 2022 году реализовала 600 тыс. т. Сейчас предприятия компании договариваются с покупателями (в первую очередь, производителями строительных материалов) напрямую.

Потенциал рынка

Потенциально российские энергетики могут выйти на ежегодные объемы реализации в 15 млн т золошлаков до 2035-го, отметил в беседе с «Известиями» исполнительный директор Национальной ассоциации развития вторичного использования сырья Никита Осокин.

Наиболее ценный вид золошлаков — зола-уноса — реализуется по цене 400 рублей за т, то есть в перспективе энергетические компании смогут зарабатывать на этом примерно 6 млрд рублей в год в нынешних ценах, добавил он.

— Наибольшие объемы сконцентрированы в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Экономика и сфера применения золошлаков зависит от их видов. Наиболее привлекательна для потребителей уже упомянутая зола-уноса, которая является мелкофракционным материалом, разрешенным ГОСТами для применения при производстве строительных материалов, — рассказал Никита Осокин.

Так, например, сейчас обсуждается проект строительства автодороги Северного обхода в Омске с использованием золошлаков ТГК-11 (дочернее предприятие «Интер РАО»), добавил эксперт. Подобные проекты позволяют освобождать емкости золоотвалов, тем самым исключая необходимость дополнительных инвестиционных затрат на сооружение объектов размещения отходов, подчеркнул Никита Осокин. Особенно важно, что затраты на новые золоотвалы могут далее включаться в себестоимость тепловой и электрической энергии, то есть реализация золошлаков — это также инструмент сдерживания роста цен на энергию, заключил он.

Развитие биржевого механизма торговли золошлаками даст положительный эффект для экологии и позволит сократить объемы складирования таких отходов на отвалах, так как ЗШО требуют больших площадей для хранения, отметил глава Общественного совета при Минприроды Александр Закондырин. Ранее СМИ писали, что проблема утилизации золошлаковых отходов для России стоит очень остро — более 170 российских ТЭЦ работают на угле, а площади отвалов ЗШО уже превысили 28 тыс. га.

При этом расширение использования золошлаков в строительстве — очень перспективно для бизнеса, ЗШО начинают всё активнее применяться при различных строительных проектах, заключил первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалев. Так, по данным СМИ, один из крупнейших объектов, который был построен с использованием золошлаков, — это транспортная развязка на дороге 1В категории в Ступинском районе Московской области.

Валерий Воронов